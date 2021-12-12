فريق طبي يُنقذ ساق شاب من البتر في مستشفى «بني سويف التخصصي»

نجح فريق طبي بمستشفى بني سويف التخصصي، في إنقاذ ساق شاب يبلغ من العمر 27 عامًا، مقيم بمركز إهناسيا ببني سويف، بعد أكثر 10 ساعات من تعرضه لحادث سير بمدينة الزقازيق بمحافظة الشرقية.

وصّرح الدكتور صلاح عمر جودة مدير عام مستشفي بني سويف التخصصي، في بيان، أن قسم الاستقبال والطوارئ بالمستشفى، أستقبل شابًا يبلغ من العمر 27 عامًا، يعاني من وجود كسر بعظمة الساق الأيمن مع قطع كلي بالشريان المأبضي خلف الركبة اليمنى، إثر تعرضه لحادث سير بمدينة الزقازيق بمحافظة الشرقية.

عدة مستشفيات قررت بتر ساق الشاب

وتابع: أفاد أهل المريض أنه تم مناظرة الحالة في عدة مستشفيات أخرى وكان قرار الأطباء بتر الساق لمرور أكثر من 10 ساعات على الحادث، وعلى الفور قام فريق طبي مكون من أطباء الجراحة العامة وجراحة الأوعية وجراحة العظام بمناظرة المريض واستكمال الفحوصات اللازمة وعلى الفور نقل المريض إلى غرفة العمليات لإجراء الجراحة العاجلة التي كُللت بالنجاح لإنقاذ ساق الشاب من البتر.

استشاري جراحة أوعية دموية: تلك العملية تعد من الجراحات الكبرى واستغرقت 7 ساعات

وأكد الدكتور محمود معوض استشاري ورئيس قسم جراحة الأوعية الدموية بمستشفى بني سويف التخصصي ـ بحسب البيان ـ أن هذه الجراحة تعد الجراحات الكبرى في جراحة الأوعية الدموية، حيث تم إنقاذ ساق المريض من البتر في جراحة استغرقت مدة تتجاوز 7 ساعات متواصلة.

وأشار إلى أنه تم عمل استكشاف جراحي على الشريان المأبضي خلف الركبة وتبين وجود تهتك بالشريان مع قصور بالدورة الدموية بالطرف السفلي الأيمن، وتم عمل إصلاح جراحي للشريان المتهتك باستخدام وصلة شريانية صناعية من ألياف الداكرون ومراجعة وصول الدم وسريانه في الطرف السفلي الأيمن وأيضاً عمل أشعة دوبلر داخل العمليات قبل إغلاق الجرح و خروج المريض من غرفة العمليات.

ووجه «معوض» الشكر لإدارة المستشفى لتوفير المستلزمات الخاصة بجراحة الأوعية بالمستشفى وتوفير كل سبل الدعم للقسم والتي ساهمت في إنقاذ ساق شاب في مقتبل العمر عائل وحيد لأسرته، مشيدًا بالفريق الطبي المعاون له، المكون من: الدكتور محمد حسني والدكتور هيثم الشريف والدكتور حسن جمال وأطباء التخدير والدكتور عمرو سيد والدكتور احمد غريب وفريق التمريض والعمليات بالمستشفى.

من جانبه، أشار الدكتور هيثم الشريف طبيب جراحة الأوعية الدموية بالمستشفى نائب مدير المستشفى، إلى أنه بعد الجراحة تم نقل المريض إلى قسم الأوعية الدموية لاستكمال العلاج والمتابعة ومراجعة سريان الدم بالطرف السفلي الأيمن، وتتم متابعة حالة المريض والتغيير على الجرح داخل المستشفى.