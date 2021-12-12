«المهندسين» تفتتح مشروع الرعاية الصحية 2022 للأعضاء وأسرهم «صور»

افتتح المهندس محمد عبدالعظيم، وكيل نقابة المهندسين ورئيس لجنة الرعاية الصحية، والدكتور مهندس محسن شاهين، وكيل اللجنة، باب الاشتراك والتجديد بمشروع الرعاية الصحية للمهندسين وأسرهم لعام 2022.

مشروع الرعاية الصحية في نقابة المهندسين

وبحسب بيان عن نقابة المهندسين، شدد عبدالعظيم، على العاملين، سرعة إنهاء إجراءات الاشتراك والتجديد في مشروع العلاج، وتذليل العقبات أمام المهندسين خاصة كبار السن منهم، كما أجاب وكيل اللجنة، على استفسارات الحضور بشأن الاشتراكات وكيفية التجديد، مؤكدين حرص النقابة الدائم على تطوير خدمات الرعاية الصحية وتوفير سبل الراحة للأعضاء من خلال تفعيل المنظومة الطبية الذكية.

وأكد المهندس محمد عبدالعظيم، أنّ المنظومة الطبية الذكية في النقابة، هي حزمة من البرامج التشغيلية لتقديم منتج متكامل للحصول على الخدمات الطبية للمشتركين ببرنامج الرعاية الصحية التكافلي، لتسهيل الحصول على الخدمات والاستفسارات دون الحاجة إلى الذهاب للنقابة، عن طريق «البطاقة الطبية للمهندس وتابعيه»، مزودة بشريحة إلكترونية لا تلامسية صالحة لمدة 5 سنوات، وبورتال طبي «بوابة إلكترونية» تعمل لدى الجهات العلاجية، تسمح بالموافقات الطبية لحظيًا دون الحاجة إلى الذهاب للنقابة بتكنولوجيا لدى الجهات العلاجية (NFC-QR-URL).

كول سنتر

وتابع أنّ مركز خدمة عملاء كول سنتر يعمل على مدار الساعة، إضافة إلى فريق دعم فني موجود في النقابة طوال أيام الأسبوع، وإنشاء منصات إلكترونية تفاعلية على أنظمة التشغيل كافة، كتطبيق على الهاتف المحمول.

ولفت إلى أنّ النتائج التي حققتها المنظومة الطبية خلال فترة باب الاشتراكات للمهندسين وأسرهم لعام 2021، شملت اشتراك 501507 آلاف مشترك حتى الآن، إضافة إلى قنوات الاشتراك 34 (33 فرعًا لنقابة المهندسين على مستوى الجمهورية + 1 تطبيق المحمول)، موضحا أنّ عدد المشتركين من خلال الـ33 فرعًا بلغ 387215 ألف مشترك، كما بلغ عدد المشتركين بواسطة تطبيق المحمول 114292 ألف مشترك منهم 12474 من خارج مصر.

وتابع أنّ عدد المكالمات التي جرى استلامها والرد عليها بواسطة «كول سنتر» بلغت 70935 ألف مكالمة موثقة، وعدد الحركات التي تمت على «البورتال الطبي» للحصول على الخدمات لحظيًا 45697 ألف مهندس، كما بلغ عدد الجهات الطبية التي فعلت «البورتال الطبي» وتدربت عليه 2000 جهة علاجية على مستوى 26 محافظة، فيما كان الرد على 64653 شكوى والرد على 5200 بريد إلكتروني.