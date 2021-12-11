فتح باب الاشتراك في مشروع علاج «المهندسين».. خصومات تصل لـ50%

أعلنت نقابة المهندسين، فتح باب الاشتراك وتجديد الرعاية الصحية للمهندسين وأسرهم لعام 2022، بدءا من غد الأحد وحتى يوم الخميس 31 مارس 2022.

خصومات 50% على التحاليل

ودشنت نقابة المهندسين تطبيق «نقابتي» للاشتراك في مشروع العلاج، كما بثت فيديو على صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك» شرحت فيه تفاصيل المشروع وكيفية الاشتراك فيه ومميزاته، موضحة أن هناك خصومات على التحاليل تصل إلى 50%، مؤكدة أن المشروع غير هادف للربح وهدفه تكافلي لتوفير العلاج.

ووفقا لفيديو نقابة المهندسين، فقد أشارت إلى أن تطبيق نقابتي يمكن الاشتراك فيه من خلاله ودفع رسوم مشروع العلاج وإضافة التابعين وخدمات نقابية أخرى مثل الموافقات الطبية والدليل الطبي، وخدمة جديدة اسمها حجز الأطباء والصيدلية أون لاين بخصم 20% على الأدوية المحلية و10% على الأدوية المستوردة والاستعلام على استرداد الأموال.

وبخصوص استلام كارنيه العلاج أو الرعاية الصحية، أوضحت «المهندسين» أنه سيتم تسليم الكارنيه حتى باب المنزل وبه شريحة تستمر صلاحيتها لمدة 5 سنوات ويتم تفعيله تلقائيا في كل الجهات العلاجية.

استخراج الموافقة الطبية

وأشارت النقابة في الفيديو أيضا إلى خدمة نقابتي ميديكال بورتال، التي يمكن للمهندس الحصول من خلالها على الموافقات المطلوبة من أي جهة العلاجية، كما يوفر الصلاحية لموظف الجهة العلاجية من استخراج الموافقة الطبية من خلال نظام مفعل يربط بين النقابة والجهة العلاجية، ويخصمها من خلال كارت التكلفة، كما يمكن تتبع كل الحركات الإلكترونية التي تمكن للعضو وأسرته من خلال كشف الحساب.

ولفتت إلى أنه يمكن الاتصال بخدمة العملاء للرد على أي استفسار لتفعيل التطبيق، الموجود على هواتف الأندرويد والآيفون وهواوي.