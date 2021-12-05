«المهندسين» تنظم يوما طبيا بمشاركة 5 آلاف مستفيد في نادي مهندسي أكتوبر

شهد نادي المهندسين بالسادس من أكتوبر، حدثا طبيا، حيث قامت نقابة المهندسين بالجيزة بالتعاون مع لجنة الرعاية الصحية بالنقابة العامة، بتنظيم يوم طبي مجاني لمهندسي مصر.

وصرح المهندس إيهاب منصور، رئيس نقابة المهندسين الفرعية بالجيزة، أن الفعاليات أقيمت بنادي نقابة المهندسين بأكتوبر، وشارك فيها عشرات المستشفيات والمراكز الطبية والمعامل.

يوم طبي مجاني للمهندسين

واشتمل اليوم الطبي المجاني للمهندسين، بحسب بيان للنقابة اليوم، على تحاليل مجانية للأعضاء وأسرهم، وكذلك تخصصات طبية متعددة، مثل الباطنة والقلب والجراحة والأطفال والعيون والنساء والعلاج الطبيعي والتغذية.

وتابع بيان النقابة: «تخطت أعداد الكشوفات والتحاليل خمسة آلاف، وهو أضخم حدث طبي في تاريخ نقابة المهندسين، وقد أبدى المهندسون إعجابهم الشديد بالتنظيم الرائع، رغم كثافة الحضور العالية».

وأفاد رئيس نقابة المهندسين بالجيزة، بأنه قد وصلته مطالب عديدة من المهندسين بتكرار هذا اليوم، وفي النهاية تقدم «منصور» بالشكر لزملائه بهيئة المكتب ومجلس إدارة النادي على الجهد المبذول لإنجاح اليوم وظهوره بهذا المظهر المشرف.

يوم التوظيف الهندسي

وكانت نقابة المهندسين قد نظمت أمس يوم التوظيف الهندسي لتأهيل المهندسين لسوق العمل، بحضور المهندس هاني ضاحي، نقيب المهندسين، والذي أكد أنه تم الحصول من وزارة القوى العاملة على منحة لتدريب 1000 مهندس كدفعة أولى من المهندسين العاملين وحديثي التخرج، وجارٍ توزيعها على النقابات الفرعية، وتمنح هذه الدورات بعد اجتياز الاختبارات شهادات معتمدة لممارسة عمل متخصص، إضافة إلى توقيع عدد من بروتوكولات التعاون الجديدة مع وزارة الإنتاج الحربي وشركة سيمنز والجامعة الألمانية ونقابة المهندسين بألمانيا بمقاطعة بادن فايتنبرج لتبادل الخبرات وإتاحة فرص عمل للمهندسين المصريين المؤهلين.

ملف التعليم الهندسي

وفيما يخص ملف التعليم الهندسي، أشار نقيب المهندسين إلى أنه تم التقدم بمقترح لعقد امتحان قبول موحد على مستوى الجمهورية للطلاب الذين يرغبون في الالتحاق بالتعليم الهندسي، وجارٍ دراسته بالمجلس الأعلى للجامعات.