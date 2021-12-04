«المهندسين»: سوق العمل تأثرت كثيرا بسبب تعرض العالم لجائحة كورونا

قدم المهندس الاستشاري محمد سليم، رئيس لجنة التدريب والتوظيف بنقابة المهندسين، خلال فعاليات «يوم التوظيف الهندسي لتأهيل المهندسين لسوق العمل» والذي أقيمت فعالياته اليوم بمسرح النقابة، عرضًا، تناول خلاله لمحة عن دور اللجنة بالنقابة العامة، ورؤية ورسالة وأهداف ومحاور عمل اللجنة، متناولًا مدخلًا تعريفيًا بالجدارات ومنها جدارة المرونة والتغلب على ضغوط العمل، وتقسيم العاملين حسب النشاط والإبداع.

ملتقى توظيف المهندسن

وعن الأهداف العامة للجنة، أوضح «سليم» أنها تتلخص في مساعدة الخريجين في الحصول على فرص عمل تتناسب مع تخصصاتهم، وعمل قاعدة بيانات شاملة للباحثين عن العمل، وعمل قاعدة بيانات للشركات والمؤسسات، وعمل ملتقى توظيف في القاهرة الكبرى، ويكرر في المحافظات بالنقابات الفرعية بالتنسيق مع لجان التوظيف، والتواصل مع المؤسسات والشركات والوزارات المهتمة على المستويات المحلية والعربية والدولية والتنسيق معها بخصوص استيعاب أكبر عدد ممكن من الخريجين في كل المجالات.

يجب على المهندس مواكبة التطور

من جانبها، قالت المهندسة ياسمين الموجي، مقرر لجنة التدريب والتوظيف وعضو المجلس الأعلى للنقابة، إن سوق العمل تأثرت كثيرًا، نظرًا لتعرض العالم لجائحة كورونا والتي أدت إلى فقدان ما يقرب من 25 مليون وظيفة على مستوى العالم، لذلك سعت اللجنة لمحاولة تفادي هذه التأثيرات وكذلك الحد من مشكلة البطالة بين المهندسين من خلال عدة محاور، وهي تأهيل المهندسين الشباب وحديثي التخرج ليكونوا مؤهلين لمتطلبات سوق العمل، والبحث عن وظائف ملائمة للخريجين، أما المحور الذي يتبناه المجلس الأعلى، برئاسة المهندس هاني ضاحي وهو التحول الرقمي للتوظيف من خلال إنشاء لجنة معنية بإجراءات البورتال الوظيفي يساعد في عملية البحث عن وظائف والتواصل مع الوزارات المعنية وكل الشركات، وذلك لمواكبة رؤية الدولة 2030 والتي يتبناها رئيس الجمهورية.

وخلال كلمته، قال المهندس محمد ثروت، مقرر مساعد لجنة التدريب والتوظيف، إن الطفرة التي تشهدها مصر في مجال المقاولات والمشروعات، وحاجة هذه المشروعات والمدن الجديدة إلى المهندسين المهرة في كل التخصصات الهندسية، يستوجب على المهندس مواكبة التطور المتسارع في جميع مجالات الهندسة وإثبات جديته في اقتحام سوق العمل من خلال التدريب المستمر والاطلاع دائمًا على كل ما هو جديد لحظيًا.