رئيس «النواب»: تعزيز الدبلوماسية البرلمانية أداة للدفاع عن مصالح مصر

ألقى المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، كلمة خلال الجلسة العامة، بشأن مشاركته على رأس وفدين برلمانيين رفيعي المستوى في أعمال الجمعية الـ 143 للاتحاد البرلماني الدولي بمدريد، والقمة الـ 7 لرؤساء برلمانات الجمعية البرلمانية للاتحاد من أجل المتوسط ببروكسل.

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وقال رئيس مجلس النواب بعد تسلمه رئاسة الجلسة العامة اليوم من المستشار أحمد سعد الدين، وكيل المجلس: «في إطار حرص مجلسكم على تعزيز الدبلوماسية البرلمانية المصرية باعتبارها أداة فاعلة للدفاع عن المصالح الحيوية المصرية، فقد شاركت على رأس وفد برلماني في أعمال الجمعية الـ 143 للاتحاد البرلماني الدولي، والتي عُقدت في العاصمة الإسبانية مدريد».

وأضاف رئيس مجلس النواب، «شهدت المشاركة المصرية حضوراً بارزاً في لجان وهياكل الاتحاد، عكست فهماً واعياً لمختلف القضايا التي طُرحت على أجندة أعمال الجمعية، كما ألقيت كلمة أمام الجمعية حول التحديات المعاصرة التي تواجه الديموقراطية».

حنفي جبالي: حرصت على إيصال جهود مصر

وتابع حنفي جبالي: «حرصت على إيصال جهود الدولة المصرية لتعزيز قيم الديموقراطية عبر ربطها بتحقيق التنمية الشاملة، وتمكين الفئات الأولى بالرعاية، وقد لمست جميع الوفود البرلمانية المُشاركة من جميع أنحاء العالم قوة وحضور الوفد البرلماني المصري».

وأشار جبالي، إلى إعلان فوزر النائب كريم درويش رئيس لجنة العلاقات الخارجية بعضوية لجنة الشرق الأوسط بالاتحاد البرلماني الدولي.

وأوضح جبالي، أنه توجه بعد ذلك على رأس وفد برلماني إلى العاصمة البلجيكية بروكسل، للمشاركة في أعمال القمة الـ 7 لرؤساء برلمانات الجمعية البرلمانية للاتحاد من أجل المتوسط والجلسة العامة الـ 16 للجمعية.

ولفت جبالي، إلى أنه ألقى كلمة حول مكافحة التغيرات المُناخية في منطقة المتوسط استعرضت خلالها مجهودات الدولة المصرية في مكافحة التغيرات المُناخية على الصعيدين الوطني والدولي، والتي تكللت باستضافة مصر لمؤتمر الأطراف لاتفاقية الأمم المتحدة الإطارية حول تغير المُناخ Cop 27 العام المقبل.

وأكد جبالي، أن أعضاء الوفد البرلماني المصري، شاركوا بفاعلية في اجتماعات لجان الجمعية الدائمة، وحرصوا على الدفاع عن الرؤى والمصالح المصرية.

وقال: تابعت خلال هذه الفترة ما قدمه المجلس من مناقشات بناءة لإقرار عدد من التشريعات المهمة، وهو ما يعكس جلياً ما يتمتع به المجلس من قامات قانونية على قدر المسئولية.

واختتم كلمته للأعضاء، قائلا: هنيئاً لكم بمجلسكم المُوقر والذي يُدافع عن هموم المواطن المصري في الداخل ومصالح الدولة المصرية خارجياً، وهنيئاً لنا جميعاً بالقيادة الحكيمة للرئيس عبدالفتاح السيسي للدولة المصرية والانتقال بها إلى الجمهورية الجديدة.