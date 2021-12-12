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«النواب» يوافق على قرار رئيس الوزراء بشأن تدابير مواجهة كورونا

كتب:

محمد يوسف
11:48 ص | الأحد 12 ديسمبر 2021
مجلس النواب

مجلس النواب

وافق أعضاء مجلس النواب، اليوم، على قرارات مجلس الوزراء بشأن اتخاذ بعض الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا، وذلك خلال الجلسة العامة التي يترأسها المستشار أحمد سعد الدين، وكيل مجلس النواب.

مجلس النواب

يأتي ذلك في أول تفعيل لقانون الجوائح الصحية الذي صدَر عن المجلس، الذي يلزم بضرورة عرض أي إجراءات استثنائية في مواجهة فيروس كورونا على المجلس خلال مدة 7 أيام من إعلانها، لاسيما بعد إلغاء حالة الطوارئ.

وجاء قانون الجوائح الصحية، «ليسدّ الفراغ الذي أوجدته إلغاء حالة الطوارئ في اتخاذ الإجراءات المناسبة لمواجهة أي وباء».

تدابير مواجهة كورونا

ومنحت المادة الأولى من القانون، لرئيس مجلس الوزراء في حال تفشي الأوبئة أو الجوائح الصحية، أن يصدر قرارًا باتخاذ أيًا من التدابير اللازمة لمواجهة هذه الأخطار بما يحفظ الصحة والسلامة العامة.

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