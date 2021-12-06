هل وصل متحور أوميكرون إلى مصر؟.. رئيس «صحة النواب» يجيب

طمأن الدكتور أشرف حاتم رئيس لجنة الصحة بمجلس النواب وعضو اللجنة العليا للفيروسات، المواطنين، مؤكّدًا أنَّ مصر خالية من متحوّر أوميكرون الجديد وأنَّ اللجنة العليا للفيروسات لم ترصد ظهوره، لافتا إلى ضرورة اتخاذ إجراءات الحذر بين المواطنين واستمرار التلقيح من أجل تخفيف أعراض الإصابة بفيروس كورونا أو متحوّراته.

مصر خالية من أوميكرون

وقال «حاتم»، في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، إنَّ جميع متحوّرات كورونا ستظهر في العالم كله، بما فيها مصر، لأنَّه أحد متحوّرات الفيروس، متابعًا: «لا داع للقلق وعلينا بالاستمرار في اتخاذ الإجراءات الاحترازية، لاسيما إلى أننا مازالنا عالقين في الموجة الرابعة لكورونا»، مطالبًا المواطنين بضرورة الالتزام بتلقي جرعتي اللقاح.

تقليل شراسة فيروس كورونا

وقال رئيس لجنة الصحة، إنَّ التطعيم بلقاح كورونا حتى الآن هو الضمانة الوحيدة لتقليل شراسة هذا الفيروس، رغم أنَّه لم يثبت حتى الآن عدم فعاليته أمام متحور أوميكرون الجديد، فالأبحاث لا تزال مستمرة في العالم لدراسته.

انتشار متحوّر أوميكرون

وحول أسباب سرعة انتشار متحوّر أوميكرون في كثير من البلدان، أوضح رئيس لجنة الصحة بالبرلمان، أنَّ هناك تشابهًا بين المتحور الجديد مع متحور دلتا بلس، مبينًا أنَّ «غالبية المصابين به في جنوب إفريقيا باعتباره المكان الحاضن للمتحوّر، حصلوا على علاجهم بالمنازل، والحالات الحرجة فقط هي التي تمّ نقلها إلى المستشفيات».

يُشار إلى أنَّ الدولة اتخذت عددًا من الإجراءات الاحترازية لمواجهة أوميكرون المتحور الجديد، فضلا عن إعلان البدء فى تطعيم الأطفال من سن 12 عامًا بموافقة ولي أمر الطالب.

وقال الدكتور خالد عبد الغفار، وزير التعليم العالي المصري، القائم بأعمال وزير الصحة، في تصريحات سابقة، إنَّ مصر لم تشهد حتى الآن ظهور حالات إصابة بمتحوّر فيروس كورونا الجديد أوميكرون.