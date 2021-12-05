رئيس مجلس النواب يعود للقاهرة بعد مشاركته في أعمال الاتحاد البرلماني

عاد المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب إلى القاهرة، عقب اختتام مشاركته على رأس وفدين برلمانيين رفيعي المستوى في أعمال الجمعية الـ143 للاتحاد البرلماني الدولي بمدريد، والقمة الـ7 لرؤساء برلمانات الجمعية البرلمانية للاتحاد من أجل المتوسط ببروكسل.

التحديات المُعاصرة التي تواجه الديموقراطية

شهدت المشاركة البرلمانية المصرية نشاطًا مُكثفًا للدبلوماسية البرلمانية المصرية على المستوى مُتعدد الأطراف، إذ شارك في أعمال الجمعية الـ143 للاتحاد البرلماني الدولي والاجتماعات ذات الصلة.

وقد ألقى رئيس مجلس النواب، كلمة حول موضوع المناقشة العامة للجمعية بشأن «التحديات المُعاصرة التي تواجه الديموقراطية: التغلب على الانقسامات وبناء المجتمع»، استعرض خلالها جهود الدولة المصرية في تعزيز قيم الديموقراطية عبر ربطها بتحقيق التنمية المُستدامة وتحقيق المساواة بين كافة أطياف المجتمع وتمكين الفئات الأولى بالرعاية.

وشارك أعضاء الوفد البرلماني المصري بفاعلية وكثافة في اجتماعات اللجان الدائمة للإتحاد البرلماني الدولي، كما شارك المستشار أحمد مناع أمين عام مجلس النواب، في اجتماعات جمعية الأمناء العامين للبرلمانات الوطنية، إذ ألقى كلمة حول دور اللجان البرلمانية في العملية التشريعية.

القمة الـ7 لرؤساء برلمانات الجمعية البرلمانية

وعقب انتهاء اجتماعات الجمعية الـ143 للاتحاد البرلماني الدولي بمدريد، توجه المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب على رأس وفد برلماني رفيع المستوى للمشاركة في أعمال القمة الـ7 لرؤساء برلمانات الجمعية البرلمانية للاتحاد من أجل المتوسط والجلسة العامة الـ16 للجمعية، إذ ألقى كلمة أمام قمة رؤساء البرلمانات حول موضوع «مكافحة التغيرات المُناخية في منطقة المتوسط».

واستعرض خلالها جهود الدولة المصرية في مكافحة التغيرات المُناخية على المستويات الوطنية والإقليمية والدولية، كما شارك أعضاء الوفد البرلماني المصري بفاعلية وكثافة في اجتماعات اللجان المُتخصصة للجمعية البرلمانية للاتحاد من أجل المتوسط.