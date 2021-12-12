«حياة كريمة» تنظم قوافل لتوزيع البطاطين على أهالي أسوان «صور»

بدأت مؤسسة «حياة كريمة» تنظيم قوافل لتوزيع البطاطين وتم توزيعها بقرية المضيق وبقرية غرب أسوان، ونجوع الحجاب والحمدلاب وأبو عيسى، وبقرية غرب أسوان بنجع المعوضاب، وذلك وفق ما ذكره الحساب الرسمي للمؤسسة.

معانية المنازل المتضررة من السيول بنجوع غرب أسوان

ويستمر التوزيع اليوم على المتضررين من السيول، والمستحقين، كما يجرى معانية المنازل المتضررة من السيول بنجوع غرب أسوان، ومنها: «الشيخ دياب، والقرتباب، والبسيون»، وتمّ البدء بنجع السدر والغلالاب، أمس السبت، ويستمر العمل اليوم، بجانب رفع إحداثيات المنازل المتضررة من خلال أحد المتطوعين في أثناء المعاينة.

ما يحدث الآن على أرض الواقع لم يحدث في تاريخ مصر

ومن ناحية أخرى، قال النائب حسام العمدة، رئيس الهيئة البرلمانية بمحافظة بني سويف، أمين حزب مستقبل وطن بالمحافظة، خلال تصريحات صحفية له، إن «المشروع القومي لتطوير قرى الريف المصري، هو مبادرة أطلقها الرئيس عبدالفتاح السيسي، لتحيا القرية المصرية حياة كريمة، وما يحدث الآن على أرض الواقع لم يحدث في تاريخ مصر بأكمله، فلابد لنا من توجيه التحية والشكر لفخامة رئيس الجمهورية على تلك المبادرة التي استهدفت كرامة المصريين وأن يحيى المصري حياة كريمة ضمن خطوات الجمهورية الجديدة».

مشروعات حياة كريمة تنفذ عبر مراحل وتغطي جميع المراكز والقرى

ووجه رئيس الهيئة البرلمانية لنواب بني سويف، رسالة إلى أهالي المحافظة قائلا «المبادرة الرئاسية حياة كريمة يتم تنفيذها وفق عدة مراحل، وستشمل جميع المراكز والقرى، وكم كنا سُعداء باختيار قرى مركزي ببا وناصر، حيث يجرى بهم العمل الآن، وأي مركز من مراكز المحافظة من الواسطى شمالا إلى الفشن جنوبا، سيقع عليه الاختيار سنكون سُعداء أيضًا، وليس معنى ذلك عدم اختيار باقي المراكز، بل ستدخل كل مراكز المحافظة المبادرة بالمراحل التالية وفق المعايير التي تم وضعها».