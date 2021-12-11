وزير الإسكان يوجه بإعداد تصميمات محطات الصرف للمرحلتين 2 و3 ضمن «حياة كريمة»

طالب الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، خلال اجتماع اللجنة الخاصة بمتابعة تنفيذ مشروعات مبادرة «حياة كريمة»، التي أطلقها رئيس الجمهورية، لتطوير الريف المصري، بالعمل على الإسراع في معدلات تنفيذ مشروعات المبادرة، مشدداً على الإسراع من إنهاء جميع التنسيقات اللازمة مع مختلف الجهات ذات الصلة لسرعة تنفيذ المشروعات الخدمية، موجهاً بإعداد تصميمات محطات معالجة الصرف الصحي المقرر تنفيذها في المرحلتين الثانية والثالثة من المبادرة، والتنسيق لتوفير وإتاحة الأراضي اللازمة لتلك المحطات.

القيادة السياسية ومجلس الوزراء يتابعان المشروعات لتوفير حياة كريمة بالمناطق الريفية

وأشار «الجزار» خلال اجتماع اللجنة الخاصة بمتابعة تنفيذ مشروعات مبادرة «حياة كريمة»، إلى أن المبادرة تعد أحد أهم المشروعات القومية التى تنفذ على مستوى الدولة في الوقت الحالي، مؤكدا أن المبادرة يتم متابعتها بشكل مباشر من القيادة السياسية، ورئاسة مجلس الوزراء، من أجل إتاحة الخدمات المختلفة، وتوفير حياة كريمة لملايين المواطنين المصريين، الذين يقطنون بالمناطق الريفية، موجهاً بعقد اجتماع أسبوعي لمتابعة مشروعات المبادرة.

الجزار: يتولى الجهاز المركزي للتعمير تنفيذ المشروعات الخدمية و«سكن كريم»

وأوضح وزير الإسكان خلال اجتماع اللجنة، أن الجهاز المركزي للتعمير يتبنى تنفيذ المشروعات الخدمية، بالإضافة إلى مشروع «سكن كريم»، وتتولى الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي، بالاشتراك مع الجهاز التنفيذي لمياه الشرب والصرف الصحي، تنفيذ المشروعات الخاصة بالمياه والصرف، كما تضمَّن الاجتماع تقديم شرح مفصل عن الموقف التنفيذي للمشروعات الجاري تنفيذها في المراكز التي تتولى وزارة الإسكان تطويرها بالمرحلة الأولى من المبادرة.

جاء ذلك خلال الاجتماع الذي عقده الجزار، مع اللجنة الوزارية المُشكلة برئاسته، لمتابعة تنفيذ المشروعات التي تأتي ضمن «حياة كريمة»، من أجل تطوير الريف المصري، بحضور كل من القطاع الخاص بالمرافق، رؤساء أجهزة التعمير في المحافظات التابعة للمرحلة الأولى من المبادرة، بالإضافة إلى الجهاز المركزى للتعمير، ومسؤولي الوزارة.