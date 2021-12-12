الفسيخ «أكلة» الدمايطة المفضلة.. لا ترتبط بموسم والسعر يبدأ بـ60 جنيها

«الفسيخ» أكلة شعبية عرفها المصريون منذ القدم، وتُجهز أساسا من سمك البوري، وتعد بشكل خاص للاحتفال بيوم شم النسيم، ولكن الأمر يختلف بشكل كبير فى محافظات مصر الساحلية خاصة دمياط، فمع تنوع المصايد السمكية من البحر الأبيض المتوسط وبحيرة المنزلة فضلا عن المزارع السمكية والنيل، يظل هناك فائض وفير فى الإنتاج، ومع عدم وجود مصانع لحفظ وتعليب الأسماك، توجهت المحال والأسر لتمليح الأسماك خاصة البورى والطوبار وتحديدا في موسم البطارخ.

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تمليح الأسماك كل 15 يوما

يقول وسام الفار، صاحب محل أسماك بدمياط، إنه يقوم بتمليح الأسماك بشكل دوري كل 15 يوما، وهي المدة الكافية لتمليح الفسيخ، سواء البوري أو الطوبار، لافتا إلى أن هناك طريقتين للتمليح، «الأولى تمليح على الناشف، حيث يتم تجفيف السمكة لمدة ساعة، ثم توضع في طاولة خشبية مغموسة في الملح، ويتم الإكثار من ناحية الخياشيم، مع وضع مادة الكركم لتعطي الفسيخ اللون الأصفر، كما تسهم هذه المادة في حفظه وعدم تعفنه».

أما الطريقة الأخرى للتمليح، فيتم من خلالها تجفيف السمكة ثم وضعها في برميل من البلاستيك، ويتم وضع الملح كطبقات بين كل سمكة وأخرى.

ويضيف أحمد وسام، نبيع الفسيخ بشكل يومي مع الأسماك الطازجة المختلفة، مشيرا إلى أن أسعار الفسيخ البوري تبدأ بـ100 جنيه، والكبير بـ120 جنيها، بينما يباع فسيخ الطوبار بـ60 جنيها.

الدمايطة يتناولون الفسيخ طول العام

وتابع «وسام»، قائلا، أن أغلب أهالي دمياط يتناولون الفسيخ بشكل دوري أسبوعي، أو شهري، والأمر لا يقتصر على مواسم شم النسيم وعيد الفطر.

ويشير حسن بدر، بائع أسماك، إلى أن يوم الخميس يشهد عادة إقبالا على شراء الفسيخ، وهناك من يقوم بحجزه، «البعض يفضل اللحم الناشف، وهناك من يعشقه طريا، ويسمى اللهط».

ويشير محمد البش، بائع أسماك، إلى أن أغلب الفسيخ الذي يباع في نبروه بمحافظة الدقهلية يتم شراؤه من دمياط، خاصة المزارع السمكية.

وتابع قائلا «نقوم بتوريد الأسماك نيئة لعدد من المحافظات، وهناك مطاعم مختلفة في القاهرة تتعاقد معنا على طلبيات الفسيخ، ويزيد الطلب فى موسم شم النسيم وعيد الفطر».