«تناولوا فسيخ».. إصابة 14 بينهم 6 أطفال بتسمم غذائي بسوهاج

أصيب 14 شخصًا، بينهم 6 أطفال، بتسمم غذائي إثر تناولهم وجبة «فسيخ» بدائرة مركز المنشاه جنوب محافظة سوهاج، ونُقل المصابون لمستشفى سوهاج العام، عقب شعورهم بحالة إعياء وألم بالبطن وقيء، وقُدمت لهم الإسعافات اللازمة، وصُرح لـ8 منهم بالخروج، فيما قرر الأطباء حجز 6 تحت الملاحظة الطبية.

وتلقى اللواء محمد عبدالمنعم شرباش مساعد وزير الداخلية، مدير أمن سوهاج، إخطارًا من مأمور مركز شرطة المنشأة، يفيد بورود إشارة من مستشفى المنشأة المركزي، بوصول 14 شخصا مصابين بحالة إعياء ادعاء تناولهم وجبة «ملوحة» بمنزلهم، وأجريت لهم الإسعافات اللازمة، وتم تحويلهم إلى مستشفى سوهاج العام، ونتقل إلى مكان الواقعة مأمور وضباط مباحث المركز.

أسماء المصابين بالتسمم الغذائي

وتبين من الفحص وسؤال المصابين، أنهم تناولوا وجبة «ملوحة» فاسدة بمنزلهمن والمصابين هم خلف محمد أحمد، 46 سنة، عامل، ومظهر محمد أحمد، 53 سنة، عامل، وشيماء جابر عبدالله، 39 سنه، ربة منزل، وأسامه أحمد محمد، 21 سنة، عامل، ومي مظهر محمد، 17 سنة، طالبة، وعبدالرحمن خليل محمد، 16 سنة، طالب، وسلامة محمود أبوهريدي، 40 سنة، عامل، وأحمد جمال محمد، 28 سنة، عامل، وتم التصريح لهم بالخروج عقب تلقي الإسعافات اللازمة.

كما أصيب كل من محمد مظهر محمد، 10 سنوات، تلميذ، ولطفي مظهر محمد، 12 سنة، تلميذ، والسيد مظهر محمد، 10 سنوات، تلميذ، وبسام مظهر محمد، 4 سنوات، ويوسف مظهر محمد، 8 سنوات، تلميذ، وملك مظهر محمد، 13 سنة، تلميذة، وتم حجزهم بقسم الأطفال تحت الملاحظة الطبية. وحُرر محضر بالواقعة، وأُخطرت النيابة العامة للتحقيق.