«مكافحة الإدمان» يعلن بدء قرار فصل الموظف متعاطي المخدرات

أكد صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي، أن بدء قرار فصل الموظف متعاطي المخدرات، سينفذ بعد 3 أيام من الآن، وتحديدً الأربعاء المقبل، لافتا إلى أن الهدف من قانون فصل الموظف متعاطي المخدرات، هو حماية أرواح الأبرياء وتجنب الحوادث الناتجة عن مشاكل العمل تحت تأثير المخدرات خاصة في المرافق الحيوية التي تمس حياة المواطنين، إذ أن عملية العلاج تتم مجانا وفي سرية تامة.

العلاج في سرية دون مساءلة قانونية لمن يتقدم طواعية

من جانبه، قال عمرو عثمان مساعد وزير التضامن الاجتماعي، ومدير صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي، إن بدء قرار فصل الموظف متعاطى المخدرات، سيكون الأربعاء المقبل، لافتا إلى أن أي موظف يتعاطى المواد المخدرة، يقوم بالتقدم للعلاج من خلال الاتصال بالخط الساخن 16023 في سرية تامة دون مساءلة قانونية مع توفير كافة الخدمات العلاجية مجانا طالما أنه تقدم طواعية للعلاج.

وأوضح مدير صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي، أن جرى إطلاق مبادرة «القرار قرارك»؛ لتوعية الموظفين بالوزارات والمؤسسات والهيئات الحكومية المختلفة بأضرار تعاطي المخدرات وآليات تطبيق القانون.

إحالة المتعاطي إلى النيابة الإدارية

ولفت مدير صندوق مكافحة وعلاج الإدمان، أن من ثبت تعاطيه للمواد تم إحالته إلى النيابة الإدارية لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، مؤكدا أنه بدءا من يوم 15 ديسمبر الجاري سيتم بدء فصل الموظف متعاطي المخدرات، مع التأكيد بأن من يطلب العلاج من الإدمان طواعية يتم اعتباره مريضا ويتم علاجه بالمجان وفي سرية تامة من خلال الخط الساخن لعلاج مرضى.

الكشف عن 448 ألف موظف

وأكد «عثمان»، أنه تم الكشف على 448 ألف موظف في الفترة من مارس 2019، وحتى نوفمبر 2021 في مختلف الوزارات، وكذلك في المؤسسات والمديريات التابعة لها بكافة المحافظات، لافتًا إلى انخفاض نسبة التعاطي إلى 1.7% بعدما كانت 8% في بداية حملات الكشف.