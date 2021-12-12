خبير يتوقع تثبيت أسعار الفائدة الخميس المقبل.. 5 أسباب وراء ذلك

ستُعقد لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري اجتماعها التالي والأخير لهذا العام يوم الخميس المقبل، 16 ديسمبر 2021، وذلك لتحديد مصير أسعار الفائدة على الإيداع والأقراص لمدة 6 أسابيع قادمة.

يأتي ذلك وسط حالة من الجدل وتباين آراء المراقبين لتوقعات اللجنة هذه المرة، فهناك من يرجح رفع الفائدة مستندين في ذلك إلى ضرورة امتصاص أية مظاهر تضخمية قد تتولد عن الموجة التضخمية السعرية العالمية، في حين غلَّب الرأي الآخر تخفيض الأسعار لمواصلة عملية تحفيز وتشجيع المنتجين والمستثمرين على الاقتراض، خاصة في ظل مستجدات المتحور الجديد، أوميكرون.

فيما يوجد فريق ثالث، يميل إليه الخبير المصرفي محمد عبد العال، يتوقع تثبيت أسعار ‏‏الفائدة، لتظل كما هي، دون تغيير عند 8.25% و9.25% للإيداع والأقراص، على التوالي.

«عبد العال»: سعر الفائدة الحالي يتسق مع أداء غالبية المؤشرات الاقتصادية

وأضاف «عبد العال»، في تصريحات خاصة لـ«الوطن» أنَّ المستويات الحالية لسعري الإيداع والأقراص لا تزال متسقة مع أداء معظم المؤشرات الاقتصادية الرئيسيّة، مستبعداً تأثير المخاوف من الموجه التضخمية العالمية على قرار لجنة السياسة النقدية في اجتماعها التالي.

كما استند الخبير المصرفي في رأيه إلى تراجع معدل التضخم السنوي العام في نوفمبر الماضي إلى 6.2%، مقارنةً بنحو 7.3% في أكتوبر 2021، مضيفاً، «كما تراجع المعدل الشهرى للتضخم في الشهر الماضي إلى 0%، مقارنة بـ 1.7% للشهر السابق له، وهو ما يؤكد أن مستويات التضخم لا تزال في نطاق مستهدفات المركزي حتى نهاية 2022 عند +7% و-2%».

وأكد «عبد العال»، أنَّ التضخم لا يزال رقم أحادي محدود الارتفاع لذلك فإنَّ التفكير في أي تعديل لأسعار الفائدة في المرحلة الحالية أمراً غير مبرر.

مستوى «الفائدة» الحالي داعم لمدخرات القطاع العائلي وجاذب للتحويلات والاستثمار

استبعد الخبير المصرفي استناد اللجنة إلى ارتفاع العائد الحقيقي على الجنيه في اتباعها سياسة نقدية توسعية، والذي سيظل مغرياً للاستثمار الأجنبي غير المباشر في أدوات الدين حتى مع القيام بتخفيض جديد، موضحاً تفضيلها الاستمرار على المستوى الحالي لأسعار الفائدة دعماً لمدخرات القطاع العائلي بإتاحة عوائد مميزة، بما يضمن لهم دخل ثابت يساعد على خلق طلب مشتق على السلع والخدمات، «فلا إنتاج بدون استهلاك».

ولفت «عبد العال»، إلى أنَّ سعر الفائدة الحالي لا يزال قادر على جذب تحويلات المصريين العاملين في الخارج وإيداعها في الأوعية الادخارية المصرفية.

انكماش «مديري المشتريات» لنوفمبر يرجح الإبقاء على سعر الفائدة الحالي

من ناحية أخرى، يرى ضرورة التحوط ضد أية مخاطر محتملة لبوادر ركود نتيجة استمرار التضخم وانخفاض الطلب الاستهلاكي، وذلك بعدم رفع أسعار الفائدة، والإبقاء عليها كما هي.

يجدر الإشارة إلى تسجيل مؤشر مدراء المشتريات الرئيسي، PMI، في مصر48.7% لـ نوفمبر الماضي، بما يعني أنه لا يزال في نطاق نفس معدل الانكماش لشهر أكتوبر، حيث انه أقل من المستوى المحايد عند 50 نقطة.

ويرجع ذلك الانكماش إلى مشكلات سلاسل الأمداد العالمية، وزيادة المخاوف من تداعيات متوقعة من المتحور الجديد، أوميكرون.