توقعات مستويات التضخم في 5 دول عربية خلال عام 2022.. السودان الأعلى

يواجه صانعو السياسة النقدية في العالم خيارات صعبة خلال الفترة الحالية، مع تزايد الضغوط التضخمية وظهور متحور أوميكرون الجديد، في الوقت الذي تتفاوت فيه معدلات الانتعاش الاقتصادي وحجم الضغوط التضخمية بين البلدان، وهو ما يحتم على السياسات الاستجابة لارتفاع الأسعار وفقًا لظروف كل دولة واقتصادها.

زيادة معدلات الفائدة خلال الفترة المقبلة

وتستعد اقتصادات الأسواق الناشئة والدول النامية لزيادة معدلات الفائدة خلال الفترة المقبلة بسبب ضغوط التضخم، بعد استجابة الاحتياطي الفيدرالي الأميركي لمواجهة التضخم ستخلق صعوبات في اقتصادات أخرى من العالم، وفقاً لصندوق النقد الدولي.

السودان يتصدر الدول الأعلى من حيث التضخم

يتصدر السودان الدول العربية من حيث أعلى معدلات للتضخم خلال 2021، ليرتفع إلى 194.6% وهو أعلى متوسط للتضخم في البلاد منذ بدء تجميع البيانات، مقارنة مع 163.3% خلال 2020، وحل اليمن بالمركز الثاني بنسبة 40.7% خلال العام الحالي، مقارنة مع 23.1% في عام كوفيد-19، وثالثاً جاءت ليبيا بنسبة 21.1% في 2021 مقابل 2.8% فقط خلال العام الماضي، واحتلت الجزائز المركز الرابع بمتوسط تضخم سنوي يبلغ 6.5% في 2021 مقابل 2.4% العام الماضي، وفقاً لأحدث توقعات لصندوق النقد الدولي.

وجاء العراق في المركز الخامس من حيث أعلى معدلات التضخم عربيا، حيث متوقع أن يرتفع التضخم إلى 6.4% العام الجاري من 0.6% في 2020، ويتوقع صندوق النقد الدولي أن يظل السودان واليمن وليبيا والجزائر في المراكز الأربعة الأولى من حيث متوسط معدل التضخم السنوي لعام 2022، بنسبة 41.8% و31.5% و8% و7.7% على التوالي، فيما قد تزيح تونس العراق عن المرتبة الخامسة مع توقعات وصول التضخم في تونس إلى 6.4% العام المقبل، وسيسجل العراق 4.5%.

مصر في المركز السابع بمعدل 4.5%

وتشير توقعات الصندوق، إلى أن مصر ستأتي في المركز السابع بعد تونس، حيث سيصل متوسط معدل التضخم في مصر للعام المالي 2020/2021 إلى 4.5% مقابل 5.7% في 2019/2020، وسيرتفع في العام المالي الجاري 2021/2022 إلى 6.3%.

معدل التضـخم السنوي في مصر

وكان معدل التضـخم السنوي لإجمالي الجمهورية في مصر قد سجل مستوى 6.2% لشهر نوفمبر 2021، مقارنة مع 6.3% لنفس الشهر من العام السابق و 7.3% لشهر اكتوبر 2021، وفقا لبيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء.

وترصد «الوطن» أعلى مستويات التضخم في 5 دول عربية وفقا لعام 2021 ومقارنتها بـ2020 وتوقعات 2022، وفقاً لـ«فوربس»:

1- السودان

متوسط التضخم السنوي

2021: 194.6%

2020: 163.3%

2022: 41.8%

2- اليمن

متوسط التضخم السنوي

2021: 40.7%

2020: 23.1%

2022: 31.5%

3- ليبيا

متوسط التضخم السنوي

2021: 21.1%

2020: 2.8%

2022: 8%

4- الجزائر

متوسط التضخم السنوي

2021: 6.5%

2020: 2.4%

2022: 7.6%

5- العراق

متوسط التضخم السنوي

2021: 6.4%

2020: 0.6%

2022: 4.5%