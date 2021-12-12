البحث عن ناجين بعد الأعاصير المدمرة في ست ولايات أمريكية

تسابق فرق الإغاثة الأمريكية الزمن بحثًا عن ناجين محتملين من أعاصير مدمرة ضربت ست ولايات أمريكية، وخلفت 83 قتيلًا على الأقل وعشرات المفقودين وأضرارا كبرى في المدن.

أكثر من 70 قتيل في ولاية كنتاكي

قتل أكثر من سبعين شخصًا في ولاية كنتاكي فقط معظمهم عاملون في مصنع شمع، فيما قتل 13 شخصًا على الأقل في ولايات أخرى، بينما قتل ست أشخاص على الأقل في إيلينوي جراء انهيار مستودع لشركة أمازون كان داخله قرابة مئة موظف.

وقتل أربع أشخاص في ولاية تينيسي، وشخصان في أركسناو، وشخص واحد على الأقل في ميزوري حسب مسؤولين ووسائل إعلام محلية.

وقال حاكم كنتاكي إندي بيشير: «هذا أسوأ حدث والأكثر تدميرًا والأعصار الذي يحصد أكبر عدد ضحايا في تاريخ كنتاكي»، مضيفا أنه يتخوف من أن الحصيلة قد تكون أكثر من مئة قتيل.

وأضاف للصحفيين: «هذا الدمار لا يشبه أي شيء شهدته في حياتي، يتعذر علي إيجاد الكلمات لوصفه»، معلنًا حالة الطوارئ في الولاية، متابعا أن الأعصار الذي ضرب كنتاكي قطع على الأرض أكثر من 200 ميل، وهي أحدى أطول المسافات منذ بدء تسجيل مسار الأعاصير.

وكان أطول إعصار أمريكي تم تتبعه هو عاصفة امتدت 219 ميلاً في ولاية ميسوري عام 1925 وحصدت أرواح 695 شخصًا.

بايدن: لا زلنا لا نعرف حجم الخسائر

ووصف الرئيس الأمريكي جو بايدن، موجة الأعاصير وأحدها قطع أكثر من 200 ميل، بانها إحدى أكبر العواصف في التاريخ الأمريكي، وقال بايدن متأثرا في تعليقات متلفزة "إنها مأساة" متعهدًا بتقديم الدعم للولايات المتضررة، مضيفا: «لا زلنا حتّى الآن لا نعرف عدد الخسائر في الأرواح والنطاق الكامل للأضرار».

واعتبر الرئيس الأمريكي أنّ التغيّر المناخي يجعل الطقس «أكثر حدّة»، من دون أن يُحدّد الصلة المباشرة بين تغيّر المناخ والكارثة التي حلّت بالبلاد.