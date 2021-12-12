حكم نهائى بإغلاق تطبيق «صحتك» الإلكتروني لبيع الأدوية

أصدرت محكمة جنح مسأنف جنوب حكم قضائي نهائي بإغلاق تطبيق «صحتك الإلكتروني لبيع الأدوية عبر الإنترنت، وذلك في البلاغ الذي تقدمت به النقابة العامة لصيادلة مصر للنيابة، والتي قامت بدورها بإحالتها إلى المحاكمة الجنائية، وانتهى القضاء نهائيًا بتغريم الشركة المخالفة، وإغلاق التطبيق محل الاتهام.

ملاحقة التطبيقات التي تبيع الأدوية عبر الإنترنت

وأوضحت نقابة الصيادلة أن الحكم يأتى تكليلا للجهود التي بذلتها النقابة العامة لصيادلة مصر في مواجهة التطبيقات الإلكترونية التي تبيع أدوية عن طريق الإنترنت بالمخالفة للقانون، إذ قدمت النقابة بلاغات للنائب العام ولجهاز حماية المستهلك فى التطبيقات المخالفة، مشددة على استمرار جهودها في ملاحقة تلك التطبيقات بكافة السبل القانونية لغلق باقي التطبيقات.

تحذير من شراء الأدوية

وحذرت النقابة جميع المواطنين من شراء الأدوية عن طريق تطبيق «صحتك» حيث أصبح بموجب الحكم بإلغائه كيان غير قانوني، كما طالبت المواطنين بعدم الانسياق وراء الإعلانات المضللة التي يجرى الإعلان عنها عبر المواقع والتطبيقات الإلكترونية، والصفحات مجهولة المصدرعلى مواقع التواصل الاجتماعى.