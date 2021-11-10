الحكم في طعن العزبي على قرار شطبه من سجلات الصيادلة 26 يناير المقبل  

حجزت محكمة القضاء الإداري، الطعن المقام من أحمد العزبي على قرار شطبه من سجلات الصيادلة للحكم، بجلسة 26 يناير المقبل.

يذكر أن مفوضي مجلس الدولة، أصدرت تقريرا تؤيد فيه قرارات شطب العزبي ومنعه من مزاولة مهنة الصيدلة نهائيا استنادا إلى الحكم الصادر من أقدم دائرة قضائية بمحاكم استئناف القاهرة رقم 5213 لسنة 134 قضائية، بشطب أحمد العزبي من سجلات الصيادلة نهائيا، مع وقف 14 صيدلانيا لمدة سنة؛ مكنوا العزبي من فتح أكثر من صيدلية ببيع أسمائهم التجارية له؛ لتشغيل تلك الصيدليات بالمخالفة لقانون مزاولة مهنة الصيدلة وآداب المهنة.

محام يطالب بمحو نشاط إدارة الصيدليات

وطالب الدكتور هاني سامح المحامي، مقيم الدعوى، بمحو نشاط إدارة الصيدليات ومنع امتلاك أباطرة الدواء لمئات الصيدليات، مشيرا إلى أن قانون مزاولة مهنة الصيدلة حظر ملكية الصيدلي لأكثر من صيدليتين حمايةً للصالح العام ولجموع الصيادلة لمحدودية الرزق وصغر حجم السوق وقلة أعداد الصيادلة، وضمانا لعدم استئثار حيتان المال على أرزاق صغار الصيادلة.

وقال إن أرباح العزبي كانت من قوت صغار الصيادلة وتسببت أفعاله في انهيار مهنة الصيدلة، وعزوف غالبية الصيادلة والشباب منهم بالأخص عن مزاولة المهنة بعد أن أصبح العائد منها ضئيلا جدا بما تسبب في ظاهرة الدخلاء من حاملي الشهادات المتوسطة والدنيا.

يذكر أن محكمة النقض مكنت أحمد العزبي من الطعن بعدم دستورية مواد من قانون إنشاء نقابة الصيادلة، تجعل الاختصاص لمحكمة استئناف القاهرة؛ لنظر الطعون على قرارات هيئة التأديب.

وحملت طعون العزبي أرقام 24 و74 لسنة 43 قضائية بطلب الفصل في دستورية نص المادتين 51 و57 من القانون رقم 47 لسنة 1969، بإنشاء نقابة الصيادلة فيما نصتا عليه من اختصاص القضاء العادي بنظر الطعن على قرارات التأديب الصادرة من هيئة التأديب بنقابة الصيادلة.

العزبي يتنازل عن انتخابات غرفة صناعة الدواء

يذكر أن العزبي، تنازل عن انتخابات غرفة صناعة الدواء باتحاد الصناعات؛ إثر دعوى قضائية أمام الدائرة الثانية بمحكمة القضاء الإداري رفعها المحامي هاني سامح؛ مطالبا باستبعاده على ضوء إدانته بأحكام جنائية نهائية عن احتكارات الأدوية.