تحرك عاجل من «الصيادلة» لمواجهة تطبيقات بيع الأدوية: نلاحقها قانونيا

أكد محمد أنسي الشافعي، نقيب صيادلة الإسكندرية، عن مواجهة تطبيقات بيع الأدوية عبر مواقع الإنترنت التي انتشرت في الشهور الأخيرة حيث وصفها بكونها «ظاهرة خطيرة».

ولفت إلى أن محاربة تلك التطبيقات والصفحات التي ظهرت على مواقع التواصل الاجتماعي، نظراً لما تؤثره من معاناة على آلاف الصيدليات بجميع محافظات مصر بشكل عام والإسكندرية بشكل خاص.

النقابة تطالب الصيادلة بعدم التعاون من تلك التطبيقات

وأوضح نقيب صيادلة الإسكندرية في بيان منذ قليل، أن هذه التطبيقات والصفحات تعد خروقات مستحدثة على ممارسة المهنة، مؤكداً أن النقابة تعمل على مجابهة ذلك خلال المرحلة الحالية والقادمة عبر عدة خطوات أبرزها رقابية على الصيدليات المشاركة في ذلك وأخرى قانونية.

ولفت إلى أن النقابة طلبت من الصيادلة مساعدتها بعدم الاشتراك والترك الفوري لأي تعاون إن وجد مع هذه التطبيقات.

تحقيق مع أي صيدلية تشترك مع تطبيقات بيع الأدوية

وأكد أنه جاري رصد هذه التطبيقات بالكامل وسيتم التحقيق الرسمي والفوري بالنقابة بحضور مستشار النيابة الإدارية لأي صيدلية تقوم بالاشتراك في أي من تلك التطبيقات.

متابعة كاملة للبلاغات المقدمة

ونوه نقيب صيادلة الإسكندرية أنه يجرى متابعة كاملة للبلاغات المقدمة سابقا للنائب العام ضد هذه التطبيقات من النقابة العامة للصيادلة ونقابة صيادلة الإسكندرية، ومخاطبة مباحث الإنترنت وجهاز حماية المستهلك وهيئة الدواء المصرية للقيام بدورهم الرقابي لإيقاف والحد من هذه التطبيقات.