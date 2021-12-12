شقيق ياسمين عبد العزيز يُعلن تصالحه مع أحمد العوضي: «خليكم في حالكم»

كشف وائل عبد العزيز، شقيق الفنانة ياسمين عبد العزيز، اليوم، عن تصالحه مع الفنان أحمد العوضي، خلال أزمة مرض شقيقته، موجها رسالة للجمهور: «خاليكوا في حالكم»، وذلك بعد اندهاشهم من تهنئته للأخير بعيد ميلاده.

وائل عبد العزيز يهنئ أحمد العوضي بعيد ميلاده

وهنأ وائل عبد العزيز، أحمد العوضي، بعيد ميلاده، من خلال نشره لصورة تجمعهما من كواليس أحد الأعمال الفنية، عبر حسابه على فيس بوك، مُعلقًا عليها: «كل سنة وأنت طيب يا عوضي ربنا يوفقك ومن نجاح لنجاح».

وائل عبد العزيز يشيد بحوار ياسمين والعوضي

وأشاد وائل عبد العزيز، في وقت سابق، بالحوار التليفزيوني الذي جمع شقيقته ياسمين عبد العزيز وزوجها أحمد العوضي، لأول مرة، من خلال برنامج معكم منى الشاذلي، مُعلقًا: «حلقة حلوة والكيمياء أحلى.. ربنا يسعدكم».

شقيق ياسمين عبد العزيز يعود للساحة الفنية بعد سنوات من الغياب

ويستعد وائل عبد العزيز، للعودة إلى الساحة الفنية مُجددًا، بعد فترة طويلة من الغياب، إذ أعلن مشاركته في عمل فني جديد من المُقرر عرضه عبر إحدى المنصات الرقمية خلال الفترة المُقبلة، إذ أنه لم يُفصح عن أي تفاصيل بعد.

ويحتفل الفنان أحمد العوضي، بعيد ميلاده الخامس والثلاثين، إذ أنه من مواليد 12 ديسمبر 1985، وحقق نجاحًا كبيرًا على مستوى الدراما، ومن أشهر أعماله: مسلسل الاختيار، الدالي، متخافوش، كلبش، اللي مالوش كبير.