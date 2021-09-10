وائل عبد العزيز لشقيقته: حمدا لله على السلامة يا روحي

وجَّه الفنان وائل عبد العزيز رسالة لشقيقته ياسمين عبدالعزيز، بعد أن طمأنت الجمهور على حالتها الصحية، بعد معاناة دامت لنحو شهرين مع المرض، الذي نتج عنه سفرها إلى سويسرا لاستكمال العلاج.

وائل عبد العزيز لياسمين: ربنا يحميكي ويكمل شفاكي على خير وترجعي تنوري تاني

وأعاد وائل عبد العزيز منشور شقيقته، عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي فيس بوك: «حمدا لله على السلامة يا روحي... ربنا يحميكي ويكمل شفاكي على خير وترجعي تنوري تاني».

ياسمين عبد العزيز: الحمد لله أنا بقيت كويسة وتعافيت الحمد لله

وكانت ياسمين قد طمأنت جمهورها على حالتها الصحية، وقالت فى منشور عبر صفحتها على «فيسبوك»:«جمهوري الغالي في مصر والوطن العربي وحشتوني جدا، والحمد لله أنا بقيت كويسة وتعافيت الحمد لله عاوزاكم تتطمنوا».

وأضافت: «رغم كل الصعب اللي مريت بيه في أزمتي الأخيرة إلا إن سؤالكم ودعمكم هو اللي كان بيهون عليا كل اللحظات المرة اللي عدت عليا.. وكفاية إني أقولكم إني حقيقي شفت الموت وكان قريب جدا.. لكن بفضل الله وبفضل دعواتكم الجميلة الصافية وبفضل وقوفكم جنبي بقلبكم وبحبكم وبنيتكم الطيبة ربنا استجاب لدعواتكم وربنا كرمني وعديت المحنة على خير الحمد لله».

اختتمت حديثها: «كلمة شكرا قليلة أوي عليكم وعلى حبكم أنا بحبكم جدا، وحقيقي أنا عاجزة إني أرد لكم كل الحب وكل الدعم اللي شفته منكم.. بشكر ربنا وشكرا جمهوري الغالي في مصر والوطن العربي».

يذكر أن ياسمين عبدالعزيز كانت قد ساءت حالتها الصحية، أثناء عملية جراحية لتكيس المبايض، وعلى أثرها أجرت أكثر من عملية جراحية في مصر وسويسرا، وما زالت حتى الآن في سويسرا رفقة زوجها الفنان أحمد العوضي.