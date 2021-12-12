محمد إيهاب ينسحب من بطولة العالم للإصابة.. ونعمة سعيد تحصد 3 ميداليات

تعرض الرباع المصري محمد إيهاب، للإصابة خلال مشاركته في بطولة العالم لرفع الأثقال، المقامة حاليًا في أوزبكستان، وذلك خلال مشاركته في فاعليات البطولة، لينسحب من البطولة عقب ذلك.

ويشارك محمد إيهاب صاحب برونزية أولمبياد ريو دي جانيرو عام 2016، في منافسات البطولة المقامة في أوزباكستان، وذلك في منافسات تحت 81 كجم.

إصابة محمد إيهاب

وتعرض إيهاب للإصابة بعد خوضه منافسات الخطف، وحل في المركز السابع بعد سقوطه في الإصابة، ما أدى لانسحابه من باقي المنافسات ووداعه البطولة التي تعود فيها مصر للمشاركة من جديد، بعد فترة من الإيقاف.

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