«آية» كفيفة قهرت الظلام فى رفع الأثقال.. مفيش مستحيل

فى عام 2019، تنبأت آية حمادة، الطالبة فى الإعدادية بمدرسة النور للمكفوفين بكفر الشيخ، بفوزها ببطولة العالم فى رفع الأثقال، ووعدت والدتها بأنها ستعود بالميداليات الذهبية فى 2021، وعادت بـ3 ميداليات ذهبية وأخرى فضية، لتتوج بطلاً للعالم فى رفع الأثقال للمكفوفين للناشئين والكبار، وتعوض والدتها عن السهر على تربيتها فى ظروف صعبة وسنوات من الشقاء والتعب.

«اتحديت الحديد، وقعدت 4 شهور فى معسكر مغلق، ماكنتش أعرف حاجة عن رفع الأثقال، فجأة كده فى 2019، الدكتور خالد عبادة، مدير الاتحاد، قال عاوزين حد من المكفوفين، فجأة مديرة المدرسة بلغتنى، ورُحت عملت مقابلة فى طنطا وبدأت أتدرب ودخلت بطولة الجمهورية، بالصدفة بقيت بطلة، لكن اشتغلت على نفسى وحبيت اللعبة، والحمد لله فُزت ببطولة العالم التى أقيمت فى مصر، وكنت باتحدى أوكرانية وغلبتها وجبت أول ناشئين وثانى عالم، ورجعت بـ8 ميداليات، واحدة ذهبية والباقى فضة وبرونز»، هكذا تحدثت آية حمادة لـ«الوطن» عن رحلة التحدى.

الطالبة الكفيفة قهرت المستحيل وفازت ببطولة العالم: «تفرّغت وكنت باتمرن 5 ساعات فى اليوم، وبعيد عن أمى لمدة 4 شهور علشان المعسكر المغلق، وسر نجاحى أمى ودعواتها، وطول ما أمى بتدعمنى مفيش عندى مستحيل».

برنامج كبير وضعه المدربون لـ«آية» وزملائها، خلال 4 أشهر، ليستطيعوا الفوز بالبطولة، وتابعت: «كان التدريب قاسى، بنبتعد تماماً عن أى مواد حافظة فى أكلنا، وكنا بنتمرن طول الوقت، والحمد لله قدرت أقهر الظلام وأكون بطلة فى رفع الأثقال».

فرحة كبيرة انتابت والدة الطالبة «آية» حينما تلقت اتصالاً تليفونياً من ابنتها تبلغها فيه بفوزها: «أول حد كلمته أمى وقُلت لها أنا فُزت وهى كانت بتتابع المباريات على الإنترنت، وكنت بانافس بطلات من تركيا وروسيا، ولعبت فى الناشئين بوزن 90، وفى الكبار تغلبت على روسية، وأمى عيطت وسجدت لله، وباهدى الفوز لمصر وللرئيس السيسى».