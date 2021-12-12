السيسي: جائحة كورونا أصبحت تمثل تهديدا غير تقليدي للأمن والاستقرار في العالم

قال الرئيس عبد الفتاح السيسي، خلال كلمته لرؤساء أجهزة الأمن والاستخبارات الأفريقية «سيسا»، خلال المؤتمر الـ17 بالقاهرة، إن القارة الأفريقية، تواجه خلال تلك المرحلة، أزمة فيروس كورونا المستجد «كوفيد19» العميقة، التي حملت أعباء لم تكن متصورة، وأصبحت تمثل تهديدًا غير تقليدي للأمن والاستقرار في كل دولنا.

هناك إدراك من لجنة «سيسا» لحجم التحدي البالغ الذي يتنامى مع الوقت

وأضاف السيسي، أن من هذا المنظور، هناك دور هام لكل أجهزتنا الأمنية، للتعاون والاسهام بدور فعال لمواجهة هذا التحدي، ولعل تنظيم مؤتمر القاهرة الـ17 للجنة سيسا تحت شعار تكامل جهود أعضاء السيسا لمواجهة تداعيات استمرار جائحة كورونا، يعد أبرز دليل على إدراك لجنة سيسا الموقرة لحجم التحدي البالغ الذي يتنامى مع الوقت.