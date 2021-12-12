«تحديث الصناعة»: تنظيم ورش عمل لرفع كفاءة المصانع وتحسين إنتاجها

شهدت نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة، والدكتور علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، توقيع بروتوكول تعاون بين مركز تحديث الصناعة والمجلس التصديري للصناعات الغذائية.

البروتوكول يسري لمدة عام ويهدف لتعزيز تعاون الجانبين

ويهدف البروتوكول- والذي يسري لمدة عام يجدد تلقائيا بحد أقصى ثلاث سنوات- إلى تعزيز التعاون بين الجانبين في مجال دعم وتنمية الصناعة المصرية بمختلف قطاعاتها وبصفة خاصة النهوض بقطاع الصناعات الأغذية، وقع البروتوكول المهندس محمد عبد الكريم المدير التنفيذي لمركز تحديث الصناعة والمهندس هاني برزي رئيس المجلس التصديري للصناعات الغذائية.

وقال المهندس محمد عبد الكريم المدير التنفيذي لمركز تحديث الصناعة، إن البروتوكول يستهدف تلبية احتياجات الكيانات الصناعية الخاصة بتطوير الإدارة التسويقية والإدارية والمالية، كما يهدف إلى تقديم خدمات التدريب وتنمية مهارات العاملين بقطاع الصناعات الغذائية من خلال تنظيم ورش العمل والدورات التدريبية وبرامج التوعية، بغرض رفع كفاءة المصانع وتحسين إنتاجيتها وفتح أسواق داخلية و خارجية لزيادة عمليات البيع والتصدير، مشيرا إلى أن دور المركز في إطار الاتفاق يتضمن تقديم خدمات تدريب للعاملين بالشركات المسجلة لدى المجلس التصديري للصناعات الغذائية لرفع قدراتهم وكفاءتهم الفنية، على أن يتم ذلك بمعرفة العاملين بمركز تحديث الصناعة من ذوي الخبرة في هذا المجال.

الجهات المستفيدة من البروتوكول

ومن جانبه، أوضح المهندس هاني برزى، رئيس المجلس التصديري للصناعات الغذائية، أن الجهات المستفيدة من البروتوكول تتضمَّن كيانات المجتمع الصناعي الخاص والصناعات الملحقة بقطاع الصناعات الغذائية والمنشآت الصغيرة والمتوسطة والمتناهية الصغر من المسجلين بالمجلس التصديري للصناعات الغذائية، مشيرا إلى أن دور المجلس في إطار البروتوكول يتضمَّن توفير خدمات للمجتمع الصناعي بقطاع الصناعات الغذائية وتلبية مطالبه بهدف تطوير وتحديث القدرات التنافسية للمنشآت القائمة وتنمية قدراتها من خلال تسهيل عملية التواصل بين مركز تحديث الصناعة وبين الأعضاء المسجلين بالمجلس التصديري للصناعات الغذائية ورفع قدرات الصناعات الغذائية تسويقياً في الخارج.