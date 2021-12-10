وزير التموين: كورونا والبترول وراء ارتفاع أسعار السكر

قال الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين، إن السبب وراء زيادة أسعار السكر هو جائحة فيروس كورونا المستجد كوفيد 19 وارتفاع سعر البترول عالميا.

رغبة في الاستهلاك بعد الفتح

وأضاف «المصيلحي» خلال استضافته في لقاء في برنامج «كلمة السر» المذاع على فضائية «صدى البلد»، أمس الخميس، ويقدمه الإعلامي خالد ميري، أن أوروبا والبرازيل تأثرتا إنتاجيًّا بسبب إغلاق كورونا وتأثير أزمة الجائحة بصورة كبيرة، وتسبب العودة مرة أخرى والفتح عقب الإغلاق إلى وجود زيادة في الاستهلاك ورغبة عالية لذا ارتفعت أسعار البترول عالمية بصورة كبيرة، مبينا أن السكر يتم استخدامه لتوليد الطاقة.

كورونا وراء رفع الأسعار

وأشار وزير التموين، إلى أن ارتفاع أسعار الشحن كان له تأثير على الأسعار، حيث ارتفعت التكلفة 10 أضعاف عقب عودة الإنتاج مرة أخرى بعد الغلق بسبب جائحة فيروس كورونا المستجد كوفيد 19، مبينا أن الارتفاع في الأسعار لم يكن في مصر فقط ولكن كان في مختلف دول العالم، حيث تأثرت الولايات المتحدة الأمريكية ومختلف دول العالم بهذه الأزمة.

تنسيق بين مختلف الوزارات

وواصل وزير التموين: «هناك تنسيق كامل مع وزارتي الزراعة والري، ويوجد لجنة عليا للسياسات الزراعية، وتم عرض مفهوم الاكتفاء الذاتي النسبي، ووصلنا العام الماضي إلى 87% اكتفاء ذاتي من السكر بعد زيادة مساحة البنجر المنزرعة، فضلا عن رفع إنتاجية فدان القصب»، مشيرا إلى أن إنتاج قصب السكر مكلف أكثر من البنجر.

9 ملايين فدان يتم زراعتها

وذكر وزير التموين أنه يوجد 9 ملايين فدان يتم زراعتها في الوقت الحالي، ويتم استخدام كميات محددة من المياه في الزراعة، مبينا أن مصر وصلت إلى تحقيق 55% من الاكتفاء الذاتي في محصول القمح.