خالد عكاشة: السيسي يحظى بثقة كبيرة من جانب الدول الأفريقية

قال العميد خالد عكاشة، مدير المركز المصري للفكر والدراسات الاستراتيجية، إن دول المنطقة، تعتمد على مصر التي تولت رئاسة الاستخبارات الأفريقية اليوم، في حفظ الأمن بها، مشيرا إلى أن الرئيس السيسي يحظى بمساحات ثقة منذ تولي مصر رئاسة الاتحاد الأفريقي، وشعر القادة الأفريقيين بثقة عند تولي مصر ملف الاستخبارات الأفريقية.

السيسي يحظي بثقة القادة

وأضاف «عكاشة» خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «الحياة اليوم» المذاع على فضائية «الحياة»، وتقدمه الإعلامية لبنى عسل، أن لجان منظمة أجهزة الأمن والمخابرات الأفريقية «سيسا»، تهدف إلى زيادة التنسيق الاستخباراتي للحفاظ على الأمن».

زيادة التعاون مع الدول الأفريقية

وأشار مدير المركز المصري للفكر والدراسات الاستراتيجية، إلى أن مصر تسعى للتعاون مع الدول الأفريقية لبناء القدرات وليس التركيز على الجانب الأمني فقط، وتعمل مصر على نقل التجربة المصرية إلى مختلف دول القارة، وظهر ذلك في توقيع اتفاقية التجارة الدولية بالقارة الأفريقية، لافتا إلى أن مصر تؤمن بالعمل التشاركي ومد اليد لكل الأشقاء.

ملف الأمن ركن رئيسي للدول الأفريقية

وأوضح مدير المركز المصري للفكر والدراسات الاستراتيجية، أن ملف الأمن يعد ركنا أساسيا للدول الأفريقية، ويهم دول العالم من أجل مواجهة الإرهاب والتحديات المختلفة التي تواجه القارة الأفريقية، مبينا أن مصر تبذل جهودا في مختلف التحالفات الإقليمية، وظهر ذلك في التنسيق مع المنتدى الاستخباراتي العربي من قبل والتنسيق مع مختلف الدول الكبرى.

وتابع: «مصر لديها خطة متكاملة للحفاظ على الأمن، ونشهد فصلا جديدا من فصول النجاح خلال رئاسة مصر لملف الأمن والاستخبارات الأفريقية، في مناطق بالإقليم فيها اقتتال كبير، وهذا واضح للقيادة السياسية والقادة العسكرين؛ للعمل على الحفاظ على أمن مصر التي لها مجال حيوي كبير».