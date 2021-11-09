خالد عكاشة: بعض مهام الاستخبارات تكون علانية

قال العميد خالد عكاشة، مدير المركز المصري للفكر والدراسات الاستراتيجية، إن كلمة الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم في المنتدى الاستخباري العربي وضعت المؤشرات الرئيسية والمشاكل الأمنية التي تقع في العالم العربي.

بعض مهام الاستخبار تكون عالمية

وأضاف «عكاشة»، خلال استضافته في برنامج «الحياة اليوم» المذاع على فضائية «الحياة» اليوم الثلاثاء، إن بعض مهام الاستخبارات تكون علانية وهذا المهام ذكرها الرئيس عبد الفتاح السيسي ومنها حماية مقدرات المنطقة ومجابهة كل التهديدات المحتملة.

قلق أجهزة الاستخبارات العربية

وأوضح مدير المركز المصري للفكر والدراسات الاستراتيجية، أن قادة أجهزة الاستخبارات العربية لديهم قلق أن تكون إدارة طالبان ليس لديها القدرة على إدارة الدولة بعد خروج الولايات المتحدة الأمريكية مما يؤدي إلى ظهور الإرهاب مرة أخرى بشكل جديد وينتشر الإرهاب العابر للحدود، كما حذرت مصر في عام 2013 من ظهور الإرهاب في أوروبا.

أجهزة المخابرات أصبحت أكثر تعقيدا

وأكد مدير المركز المصري للفكر والدراسات الاستراتيجية، أن أجهزة المخابرات أصبحت أكثر تعقيدا مما نتخيل وجزء حامي للدولة وهي منظومة متكاملة، لافتا إلى المنتدى الحالي يعمل على تطوير منظومة المخابرات لنقل الأمن العربي لصورة متطورة للتنسيق بين أجهزة الأمن والمخابرات والجيوش.

إهتمام السيسي بتطوير سيناء

وأشار مدير المركز المصري للفكر والدراسات الاستراتيجية، إلى أن الرئيس عبد الفتاح السيسي تحدث من قبل للشعب المصري عن تغيرات للأفضل ستحدث في سيناء، وهذا حدث خلال الفترة الماضية موجها التقدير إلى الشهداء من رجال الجيش والشرطة والمدنيين الذي نفذوا أداء راقي لفرض سيطرة مصر على سيناء لأنهم كانوا نقطة الإخلاص للتعديل في اتفاقية «كامب ديفيد» الموقعة مع الجانب الإسرائيلي.

جهد مصر في سيناء

وذكر مدير المركز المصري للفكر والدراسات الاستراتيجية، أن الجانب المصري نفذ جدية كبيرة في سيناء ودمر الأنفاق وأنشأ مناطق أمنية عازلة واستحكامات أمنية على أحدث التقنيات العالمية والذي جرى أمام أعين قوات المراقبة الأجنبية في سيناء وأمام القوات الإسرائيلية، وهو الأمر الذي جعل الجميع يثق في مصر التي أعادت صياغة الأمن في المنطقة.