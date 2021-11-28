خالد عكاشة: التغير المناخي أصبح فاعلا رئيسيا في ظاهرة الإرهاب

قال العميد خالد عكاشة، مدير المركز المصري للفكر والدراسات الاستراتيجية، إن الرأي العام كان ينظر للبيئة على أنها رفاهية، ولكن ما جعل هذه القضية محل اهتمام الجميع، بداية ظهور إضاءات ومتابعات لقضايا سياسة كبرى، تبرز في طيات أزمات سياسية كبرى تتعلق بالتغير المناخي.

وأضاف «عكاشة»، خلال حواره مع برنامج «المشهد» من تقديم الإعلاميين نشأت الديهي وعمرو عبد الحميد، المذاع عبر فضائية «TEN»، أن الاقتصاديين على مستوى العالم يتحدثون عن ارتفاع أسعار السلع بشكل حاد خلال السنوات المقبلة، ومرجع ذلك البيئة والتغيرات المناخية.

تفاعلات التنظيمات الإرهابية في قضية التغير المناخي

وتابع مدير المركز المصري للفكر والدراسات الاستراتيجية، أن التغير المناخي والبيئة يبرز بقوة، منذ ما يقرب من 5 سنوات في تفاعلات التنظيمات الإرهابية، وأصبح فاعل من الفواعل الرئيسية في ظاهرة الإرهاب، مستدلًا على ذلك بمنطقة بحيرة تشاد بدول الساحل والصحراء، مستطردًا: «الشرارة الأولى لها كان التغير المناخي والتصحر، وأفغانستان وأجزاء كبيرة من أسيا الوسطى والشيشان وغيره تدخل بقوة في التفاعلات المناخية».

خطورة التغيرات المناخية

وتابع مدير المركز المصري للفكر والدراسات الاستراتيجية: «لا نبالغ عند الاهتمام بقضية التغير المناخي، ويجب أن يجرى تبادل وتداول الأفكار وتنوير الرأي العام بمفاهيم للاستعداد لاستضافة قمة المناخ المقبلة لهذا الحدث البيئي والسياسي العالمي».