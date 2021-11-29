خالد عكاشة: مصر قدمت نموذجا جيدا للصناعة العسكرية بمعرض «إيدكس 2021»

قال العميد خالد عكاشة، مدير المركز المصري للفكر والدراسات الاستراتيجية، إن مصر كانت اليوم في معرض الصناعات الدفاعية والعسكرية «إيدكس 2021»، وقدمت نموذجا جديدا للصناعة، وسط حفاوة عالمية على منتج مصر العسكري المتقدم، ومناقشات مع ممثلي الدول المختلفة في الشؤون العسكرية.

مصر أكدت على قدرتها

وأضاف «عكاشة»، خلال استضافته في برنامج «الحياة اليوم»، المذاع على فضائية «الحياة» اليوم الإثنين، وتقدمه الإعلامية لبنى عسل، أن مصر أكدت اليوم قدرتها، وأنها دولة جادة ومدركة للأعباء، التي وقعت عليها وتعمل على تحقيق هدفها بأن تتواجد في مجال التصنيع العسكري، لافتا إلى أن مصر لها دور كبير إقليميا وتشكرها الدول الكبيرة في هذا الدور.

مصر لديها ثروة استراتيجية

وأوضح مدير المركز المصري للفكر والدراسات الاستراتيجية، أن مصر لديها ثروة استراتيجية وليدها من يحميها، ولديها قدرة فاعلة على الأرض، بحيث لا يستطيع أحد الاقتراب منها، موضحا أن القائد الأعلى للقوات المسلحة المصرية حريص على استجلاب الشركات العالمية، للتنسيق معها في تصنيع أحداث المنتجات والاشتراك في نقل التكنولوجيا العسكرية.

تنسيق مع مختلف الدول

وأكد مدير المركز المصري للفكر والدراسات الاستراتيجية، أن مصر تنسق مع دول آسيا، التي تمتلك قدرات عسكرية وتكنولوجية متطورة، وهذا سيفيد الجانب المصري ويفيد الآسيوي ويتم صقل المهارات.

إظهار قوة مصر

من جهته، علق اللواء نصر سالم، المستشار بأكاديمية ناصر العسكرية العليا، على تنظيم المعرض الدولي للصناعات الدفاعية والعسكرية «إيديكس 2021»، حيث قال إن مصر من خلال هذا المعرض ووسائل أخرى تعتمد عليها تظهر قوتها العسكرية للعالم أجمع.

الاستراتيجيات الموجودة

وأضاف أن أي جيش في العالم لكي يدافع عن وطنها، عليه الاختيار بين استراتيجيتين، أولهما تتمثل في الاستراتيجية الدفاعية، التي تعتمد على الدفاع لصد أي هجوم من أي قوة خارجية تهدد الأمن القومي لهذا الجيش حين يحدث ذلك، أما الاستراتيجية الثانية فتسمى باستراتيجية الردع، التي تعتمد على منع عدو وطن هذا الجيش من التفكير حتى مهاجمة هذا الوطن أو تهديد مصالحه.

تطبيق استراتيجية الردع يتطلب عدة مقومات

وأوضح المستشار بأكاديمية ناصر العسكرية العليا، أن تطبيق استراتيجية الردع والاعتماد عليها، يتطلب عدة مقومات، في مقدمتها أن تتملك الدولة القدرة اللازمة على الدفاع أمام أي قوة خارجية، ومن ثم أن تعمل على إظهار هذه القدرة، حتى يعرفها كل أعداء هذا الوطن، إضافة إلى بعض المقومات الأخرى.