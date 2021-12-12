أسباب ارتفاع إصابات كورونا.. بين فصل الشتاء والمتحورات الجديدة

مع مرور الوقت تزداد شراسة فيروس كورونا يوما بعد يوم، وخلال وقت قصير تجاوزت شراسة الفيروس التاجي فيروس سارس الذي ضرب الصين في عامي 2002 و2003، وخلال الفترة الحالية شهدت أعداد الإصابة بفيروس كورونا حالة من الارتفاع مقارنة بالفترة السابقة، والتساؤل هنا هل قدوم فصل الشتاء السبب أم متحورات الفيروس الجديدة، ويجيب لـ«الوطن»، الدكتور مجدي بدران، عضو الجمعية المصرية للحساسية والمناعة عن السبب وراء تلك الارتفاعات في أعداد الإصابات.

الرطوبة والبرودة تزيدان من تركيز كورونا

قال الدكتور مجدى بدران، عضو الجمعية المصرية للحساسية والمناعة، إنه مع دخول فصل الشتاء والانخفاض التدريجي في درجات الحرارة والرطوبة يزداد خطر العدوى بفيروس كورونا، خاصة لدى الفئة غير المطعمة.

وأضاف «بدران»، في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أن الرطوبة والبرودة تزيدان من فترة بقاء فيروس كورونا وتركيزه في الهواء، وعلى الأسطح، ما يزيد من احتمالات العدوى.

سلالات كورونا الجديدة سريعة الانتشار

وأشار «بدران» إلى أن متحورات الفيروس الجديدة كمتحور «دلتا وأوميكرون» لديها قدرات كبيرة على الانتشار، وهذه القدرة تزيد أعداد الإصابات، كما أن إهمال التدابير الوقائية في ظل استمرار الجائحة يساعد على انتشاره.

نصائح تقلل من فرص الإصابة بكورونا وخاصة خلال فصل الشتاء

أوضح «بدران» أن هناك بعض النصائح التي تقلل من فرص الإصابة بفيروس كورونا، ومن تلك النصائح استخدام الكمامة عند التعامل مع أفراد الأسرة في حالة وجود عدوى أو الشك، التغذية الجيدة، لأنها تعزز المناعة، تهوية الغرف والصالات، ممارسة الرياضة فهي تعزز المناعة وتوفر المزيد من الأكسجين والتغذية للمخ، شرب الماء بوفرة وعدم السماح بالعطش، فالعطش يقلل من التركيز ويزيد من الحساسية والإصابة.