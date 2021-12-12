الصحة: لقاح كورونا سبب انخفاض معدلات الوفاة.. والـ«PCR» يكتشف «أوميكرون»

قال الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة والسكان، إنه بعد مرور عامين من التعامل مع فيروس كورونا، أدرك العالم أن الفيروس التاجي «كورونا» لن يختفي وسيظل معنا للأبد.

وأضاف «عبدالغفار»، خلال منشور له عبر صفحته بموقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، أن الأمل يبقى في أن يصبح الفيروس أضعف وتكون أعراض الإصابة أخف ومعدلات الوفيات أقل.

لقاح كورونا يقلل من نسبة الوفيات

وأشار إلى أن التطعيم ضد فيروس كورونا، يجعل الجهاز المناعي أقوى، ويساعد على مقاومة الفيروس، بالإضافة إلى أنه يعمل على تقليل عدد الوفيات الناتجة عن المرض، منوهًا إلى أنه يجب على الأشخاص الإسراع في تلقي اللقاح، لما له من أهمية قصوى في الحد من انتشار الفيروس.

تحليل «PCR» لديه قدرة وفعالية على اكتشاف المتحور الجديد

وفي وقت سابق قال المتحدث باسم وزارة الصحة، إن تحليل الـ«PCR»، لديه قدرة وفعالية على اكتشاف المتحور الجديد من فيروس كورونا، الذي يطلق عليه «أوميكرون»، ولا صحة لعدم فعالية التحليل أمام هذا المتحور.

وأوضح «عبدالغفار»، في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أنه لا يوجد أي إصابات بمتحور «أوميكرون» الجديد، في مصر حتى الآن، وهناك توسعات في تحليل التسلسل الجيني داخل كافة مستشفيات العزل الصحي، لاكتشاف سلالات كورونا في مصر من عدمه، حرصا على سلامة وصحة المواطنين واستقرار المنحنى الوبائي في مصر.

الصحة تؤكد عدم ظهور متحور أوميكرون في مصر

وأضاف المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، أن مصر من المقرر أن تستقبل شحنات جديدة من لقاحات كورونا خلال الفترة المقبلة ومع بداية العام المقبل، ولا داعي لخوف المواطنين من لقاح كورونا، لافتًا إلى أنه مع زيادة التطعيمات ضد فيروس كورونا، سيقل عدد المصابين بالمرض، وتصبح أعراضه وخطورته أقل حدة بسيطة، على عكس إهمال التطعيم.