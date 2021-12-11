3 أسباب تدفعك للحصول على لقاح فيروس كورونا.. «الصحة» توضحها

أجاب الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة والسكان، على سؤال: «لماذا يبنغي الحصول على لقاح كوورنا؟» والذي يطرحه كثير من المواطنين على مدار الساعة، مشددًا على ضرورة الحصول على اللقاح، كنوع من الإجراء الوقائي من الإصابة بفيروس كورونا.

احتمال دخول المستشفى بسبب كورونا أعلى في غير المطعمين‏

وأضاف «عبدالغفار» في منشور عبر صفحته بموقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، أن الحصول على لقاح كورونا يأتي لمجموعة من الأسباب وأهمها احتمال الإصابة بالفيروس مصحوبًا بأعراض أعلى 5 مرات في غير المطعمين‏، واحتمال دخول المستشفى بسبب كورونا أعلى 13 مرة في غير المطعمين‏.

العدوى بمتحور أوميكرون تعني سرعة الانتشار

وتابع المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة والسكان، أن فرصة دخول العناية المركزة بسبب الإصابة بفيروس كورونا، أعلى 23 مرة في غير المطعمين‏، مؤكدًا أن التطعيمات فعّالة بدرجة ممتازة في الوقاية من المرض الشديد.

ولفت إلى أن العدوى بمتحور «أوميكرون» تنتشر بسرعة، مؤكدًا أنه على الرغم من ارتفاع أعداد مرضى أوميكرون في مستشفيات مقاطعة جوتنج في جنوب إفريقيا، إلا أن نسبة المرضى التي تحتاج لرعاية مركزة، تكون أقل بكثير «8% مقارنة بـ 23%».

الالتزام بالإجراءات الوقائية يقلل من الإصابة بكورونا

وأشار المتحدث باسم وزارة الصحة، إلى أن الالتزام بكل الإجراءات الوقائية والاحترازية يقلل من نسب الإصابة بفيروس كورونا كـ«ارتداء الكمامة، وغسل اليدين، والتواجد في أماكن ذات تهوية جيدة والتباعد الجسدي والبدني».

وأكد «عبدالغفار»، أن اللقاحات ما زالت الأداة الرئيسية للتصدي لأي متحورات جديدة لفيروس كورونا المستجد، وهي التي تقي من مضاعفات الفيروس الناتجة عن قلة التطعيم.