تقرير حكومي: انخفاض نسبة الراغبين في الحصول على لقاح كورونا

رصد تقرير حكومي حديث، انخفاض واضح في نسبة المواطنين الذين لا توجد لديهم نيّة للحصول على لقاحات فيروس كورونا المستجد «كوفيد – 19» مؤخرا، حيث يجري مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار التابع لرئاسة مجلس الوزراء، استطلاعات رأي دورية للمواطنين، بشأن مدى استعدادهم لأخذ لقاحات فيروس كورونا المستجد، منذ عدة أشهر، وذلك في إطار دور «المركز» لإمداد صنَّاع القرار بالمؤشرات التي تكشف اتجاهات الأوضاع في الشارع المصري لهم.

وأجرى «معلومات الوزراء»، استطلاع رأي خلال النصف الثاني من نوفمبر الماضي، أفصح عن نتائجه عقب الانتهاء منها صباح اليوم في نشرة دورية تصدر عن «المركز»، والتي انتهت لوجود انخفاض في نسبة من لا يريدون الحصول على اللقاح.

17.4% بين الأكبر من 18 عاما لا ينوون الحصول على اللقاح

وأوضح المركز، أنّ النسبة التي تندرج تحت بند «ليس لديهم النيّة للحصول على اللقاح» وصلت لـ17.4% من المواطنين المصريين الأكبر من 18 عاما، بعدما كانت النسبة نحو 22.4% من المواطنين خلال استطلاع الرأي الذي أجراه «المركز» أكتوبر الماضي.

ويتزامن الانخفاض في أعداد غير الراغبين في أخذ اللقاح، مع التوسع في إتاحة اللقاح داخل عدد من المنافذ والمنشآت، ليكون سهل الوصول للمواطنين، مثل محطات مترو الأنفاق، مع إمكانية أخذ اللقاح دون آلية التسجيل والانتظار، وذلك تزامنا مع وجود كميات كبيرة من اللقاحات المختلفة المُضادة لفيروس كورونا المستجد متوافرة لدى الحكومة المصرية.

وبدأت السلطات المصرية حظر دخول الموظفين أو المواطنين إلى المنشآت الحكومية دون الحصول على لقاح كورونا، أو وجود تحليل PCR لم يمر عليه أكثر من 72 ساعة بشأن سلبية الإصابة بكورونا.

49.7% صرحوا بأخذهم اللقاح بالفعل.. و29.3% ينوون الحصول عليه

وحسب استطلاع الرأي الذي أجراه «معلومات الوزراء»؛ فنحو 49.7% من المواطنين بالعينة صرحوا بأنّهم أخذوا اللقاح بالفعل، بارتفاع نحو 17% عن نتيجة استطلاع «أكتوبر».

ووصلت نسبة المواطنين الموجود لديهم نية الحصول على اللقاح إلى 29.3% في نوفمبر، مقارنة بـ40.3% في أكتوبر.