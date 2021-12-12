أماكن وحدات «مهنتك مستقبلك» في المحافظات.. 150 ساعة تدريب

في إطار مبادرة حياة كريمة التي أطلقها الرئيس السيسي، تطلق وزارة القوى العاملة، 27 وحدة تدريبية متنقلة بالمحافظات، وذلك ضمن مبادرة «مهنتك مستقبلك» في قرى ونجوع المحافظات، من أجل الوصول للشباب في مختلف الأماكن بقرب محل إقامتهم والعمل على تأهيلهم إلى المهن المطلوبة لسوق العمل، والمساهمة في خفض معدلات البطالة التي تنتشر بين العديد من الفئات خاصة الشباب.

وتقدم الوحدات المتنقلة من وزارة القوى العاملة، للشباب من الجنسين فرصة تدريبية على مهن يحتاجها سوق العمل في تلك القرى المستهدفة وهي: التفصيل والحياكة، والسباكة الصحية، وكهرباء التوصيلات، بنظام الساعات التدريبية، وفقا لما أعلنته الوزارة عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك».

أماكن تواجد تلك الوحدات بالمحافظات

وذكرت وزارة القوى العاملة، أنه تم تحديد 150 ساعة تدريبية على مهنة التفصيل لمدة شهر، و60 ساعة تدريبية على مهنتي السباكة الصحية وكهرباء المنازل لمدة 15 يوما.

وأعلنت الوزارة أن أماكن تلك الوحدات بالمحافظات كالآتي:

1- الدقهلية: مركز شربين - أمام مجلس المدينة.

2- الوادي الجديد: قرية الجزائر- مدرسة الجزائر الإعدادية المشتركة - مركز الخارجة.

3- سوهاج: قرية أم دومة - بجوار الوحدة المحلية - مركز طما.

4- الفيوم: قرية دفنو - بجوار مسجد الحسن - مركز إطسا.

5- كفر الشيخ: مركز سيدي سالم - أمام الحماية المدنية.

6- المنيا: قرية دير أبو حنس - منطقة كوم ماريا - مركز ملوي. - قرية جريس - داخل المجلس القروي - مركز أبو قرقاص.

7 - أسيوط: مركز ساحل سليم : شارع التحرير أمام البنك الزراعي - مركز ساحل سليم .

8 – الأقصر: قرية القرنة - أمام نزل فضيلة الإمام الأكبر.

9 - مرسى مطروح: قرية المراقي - الشارع الرئيسي لقرية المراقي – سيوة.

10 - البحيرة: مركز بدر - أمام رئاسة ومجلس مدينة بدر.

11 – قنا: مركز فرشوط - بجوار مجلس المدينة.

12 – أسوان: مدينة إدفو - بجوار الوحدة المحلية.

13- القليوبية: قريه الشوبك - بجوار المعهد الديني والجمعية التعاونية الزراعية وبريد القرية - مركز شبين القناطر.

14 – الجيزة: مركز أطفيح - المساكن الشعبية بجوار مكتب عمل أطفيح.

15 – بورسعيد: حي الضواحي - جراج حي الضواحي.

16 - البحر الأحمر: الغردقة - شارع المصالح أمام مكتب عمل الغردقة.

17 - الغربية: نهطاي - بجوار الوحدة المحلية – زفتى.

18 – المنوفية: قرية كفر عشما - خلف الوحدة المحلية - مدينة الشهداء.

19- الشرقية: العاشر من رمضان - المجاورة 45 مؤسسة نجم الخير - السماكين - مركز الحسينية.

20- بني سويف: قرية أشمنت - بجوار الوحدة المحلية - مركز ناصر.

21 – دمياط: قرية أبو عياد محطة الأتوبيس القديمة قرب المجلس المحلي للقرية - مركز كفر سعد.

22 – الإسماعيلية: التل الكبير - أمام فيلا رئيس مجلس المدينة.

23 - جنوب سيناء: الوادي بطور سيناء - حي المروة «توشكى» بجوار نقطة الشرطة والمستشفى.

24 - الإسكندرية: المنتزه - حوض 10 بجوار منزل العمدة.