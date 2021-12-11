ضبط رجل أعمال نصب على 4 أشخاص بحجة توفير فرص عمل لهم بالخارج

نجحت جهود أجهزة وزارة الداخلية في كشف ملابسات ما تبلغ للإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة من «4 مواطنين» بتضررهم من قيام أحد الأشخاص بالنصب والاحتيال عليهم والاستيلاء على مبالغ مالية منهم بزعم تسهيل سفرهم إلى إحدى الدول وتوفير فرصة عمل لهم بها «على غير الحقيقة» وعدم وفائه بذلك ورفضه رد المبالغ المستولى عليها.

صاحب الشركة يعترف بالاستيلاء على أموال الضحايا

وبإجراء التحريات تبينت صحة الواقعة، وقيام «صاحب شركة – له معلومات جنائية - مقيم بدائرة قسم شرطة أول المنتزه بالإسكندرية» بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه، وعقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع قطاع الأمن العام ومديرية أمن الإسكندرية أمكن ضبطه، وبمواجهته أقر بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه.

جهود أجهزة الداخلية لمكافحة جرائم تزوير المحررات الرسمية

وأكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة قيام «أحد الأشخاص، مقيم بدائرة مركز شرطة ديرمواس بالمنيا» بتزوير شهادة منسوب صدورها لإحدى الشركات بالقاهرة يفيد «على خلاف الحقيقة» أنه يعمل بوظيفة مشرف تشغيل لدى الشركة المشار إليها، ما مكنه من تقديم تلك الشهادة لأحد البنوك والحصول على قرض تمويل سيارة.

وعقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع قطاع الأمن العام ومديرية أمن المنيا أمكن استهدافه وضبطه، وبمواجهته اعترف بارتكابه للواقعة على النحو المشار إليه، وأنه قـام باصطناع تلك الشهادة باستخدام ماسح ضوئي «إسكانر» وبرامج الحذف والتعديل «الفوتو شوب» لتعديل البيانات وإعادة طباعتها من خلال تردده على أحدى مقاهي الإنترنت بالمنطقة محل سكنه.

ضبط كيان تعليمي بدون ترخيص بكفر الشيخ

وأكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة قيام «إحدى السيدات، مقيمة بدائرة قسم شرطة أول كفر الشيخ» بإدارة كيان تعليمي بدون ترخيص كائن بدائرة قسم شرطة كفر الشيخ، واتخاذه وكراً لممارسة نشاطها الإجرامي في النصب والاحتيال على المواطنين راغبي الحصول على شهادات جامعية وقيامها بترويج شهادات دراسية بزعم منح الدارسين دورات تعليمية تدريبية في مجالات مختلفة، وإيهامهم بأن تلك الشهادات تمكنهم من الالتحاق للعمل بالمؤسسات والهيئات الكبرى بالداخل والخارج، كما قامت بتنظيم دورات تدريبية ودراسية وهمية وتمكنت من خلال ذلك من استقطاب العديد من الأشخاص راغبي الحصول على تلك الشهادات مقابل مبالغ مالية.

وعقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطها وبتفتيش مقر الأكاديمية المشار إليها أمكن ضبط «عدد من الشهادات المزورة بأسماء أشخاص مختلفة منسوب صدورها إلى الأكاديمية المشار إليها وممهورة بخاتم شعار الجمهورية المقلد المنسوب صدوره إلى إحدى الكليات الحكومية – عدد من الكارنيهات بأسماء أشخاص مختلفة منسوب صدورها إلى الأكاديمية المشار إليها – دفاتر إيصالات استلام نقدية – جهاز حاسب آلى بفحصه فنياً تبين أنه محمل بالعديد من صور الشهادات الممهورة بخاتم شعار الجمهورية المقلد المنسوب صدوره لإحدى الكليات الحكومية وكذا برامج الفوتوشوب»، وبمواجهتها اعترفت بنشاطها الإجرامي على النحو المشار إليه، واتخذت الإجراءات القانونية حيالها.