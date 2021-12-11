«القوى العاملة» تعين 1358 شابا منهم 23 من ذوي الهمم بأسيوط

أعلن وزير القوى العاملة محمد سعفان، قيام مديرية القوي العاملة بمحافظة أسيوط بتعيين 1358 شاباً من حملة المؤهلات العليا والمتوسطة وبدون مؤهل بمنشآت القطاع الخاص والاستثماري، منهم 23 من ذوى القدرات الخاصة ، وذلك من خلال شهادات القيد المرتدة "كعب العمل" ، المسجلين بمكاتب التشغيل ، وبلغوا 2610 شاباً ، فضلا عن إصدار 2150 شهادة قياس مستوى المهارة، وكارنيه مزاولة الحرفة .

وأوضح حازم على حسن مدير المديرية في تقريره للوزير عن ما تم إنجازه خلال شهر نوفمبر الماضي ، عن قيام المديرية بصرف منح للعمالة غير المنتظمة لرعايتهم إجتماعياً ، بواقع 57 ألف جنيه ، لـ 22 عاملاً من المسجلين بالوحدة ، فضلاً عن تسجيل 10 عمال جدد وإصدار كارنيهات لهم.

كما قامت المديرية بالتفتيش الدوري والحملات فى مجال السلامة والصحة المهنية بالتفتيش على 176 منشأة ، وأسفر التفتيش عن تحرير 96 محضر للسلامة والصحة المهنية ، وفى مجال التفتيش العمالي تم التفتيش على 1468 منشأة ، وأسفر عن تحرير 130 محضراً للمنشآت المخالفة ، وبحث 16 شكوى ، وعقد 8 ندوات توعية في مجال المفاوضة الجماعية وعمل النساء والأطفال.

أما في مجال علاقات العمل ، استلمت المديرية 13 شكوى عمالية تم إحالتها للقضاء كاملة ، كما تم التفتيش على 66 منشأة يعمل بها 70 طفلا ولم يسفر عن أى مخالفات .

وفي مجال التفتيش على المنشآت للتأكد تطبيق كافة الإجراءات الاحترازية للوقاية من انتشار فيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19)، تابعت المديرية التفتيش على 176 منشأة من خلال مكاتب السلامة والصحة المهنية التفتيش العمالي.