«القوى العاملة» تبدأ تنفيذ حزمة برامج تدريب للعمالة المسافرة للخارج

وضعت وزارة القوى العاملة، خطة برامج تدريب مكثفة على مراحل متعددة للعمالة المصرية الراغبة للالتحاق بالسفر بدول الخارج، خاصة مع استئناف رحلات الطيران وفتح باب عودة المصريين للعمل بالخارج.

توجيهات مباشرة من وزير القوى العاملة لتنفيذ برامج تدريب العمالة

وكشفت مصادر بوزارة القوى العاملة، أن وزير القوى العاملة محمد سعفان، عقد العديد من الاجتماعات مع الإدارات المختصة؛ من أجل وضع البرامج التدريبية المناسبة التي سيكون من شأنها تأهيل العمالة المصرية للعمل بدول الخارج، ووضعهم على الطريق الصحيح، مستخدمين جميع آليات التكنولوجيا الحديثة في التدريب.

وأضافت المصادر، في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أن برامج التدريبات لن تقتصر على التدريب العملي للمهن والحرف المطلوبة في دول الخارج، خاصة في دولتي ليبيا والعراق، وإنما سيتم وضع برامج تثقيفية للتعريف بقواعد العمل وحقوق العمال والواجبات، وفقًا لظروف وطبيعة قوانين العمل في هذه الدول.

وأشارت إلى أن وزير القوى العاملة شدد على ضرورة بدء البرامج التدريبية في أسرع وقت خاصة مع بدء العد التنازلي لسفر العمالة المصرية للخارج، التي ستكون مع مطلع العام 2022، حتى تتمكن الوزارة من تنفيذ أكبر قدر من برامج التدريب للعمالة المصرية الجاهزة للسفر.

ضخ العمالة المصرية للخارج مطلع 2022

وكان محمد سعفان، وزير القوى العاملة، قد أعلن، أن أولى دفعات السفر للخارج ستكون نهاية العام الجاري أو مع مطلع عام 2022، على حد أقصى، وذلك بعد توجه الدولة المصرية لمساندة الشقيقة ليبيا.

وأعرب الوزير عن أمله في أن يصل عدد العمالة التي ستعود لـ إعمار ليبيا مثلما كان عليه الوضع قبل أحداث الربيع العربي في 2011، على أقل تقدير أو سيفوق هذه الأعداد خاصة أن جميع المجالات والقطاعات تحتاج إلى ضخ عمالة، وإن كانت البدايات ستكون في قطاع التشييد والبناء.