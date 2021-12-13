البيئة تطرح 2000 دراجة هدايا للمواطنين استعدادا لمؤتمر المناخ «كوب27»

في إطار التحضيرات الجارية لاستضافة مصر لمؤتمر المناخ «cop27»، والذي تستضيفه مدينة شرم الشيخ نهاية 2022، تشهد الدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، مؤتمرا صحفيا عصر اليوم الاثنين، للإعلان عن بروتوكول التعاون المشترك بين الوزارة وشركة «سانوفي»، متخصصة فى مجال الرعاية الصحية، فى مصر والسودان وأرتيريا.

2000 دراجة هدية للمواطنين

ويشهد المؤتمر الصحفي الإعلان عن تسلم الوزارة 2000 دراجة هوائية سيتم طرحها كبديل نظيف ومستدام لوسائل النقل التي تعمل بالوقود، لدعم التحول نحو الطاقة النظيفة وتقليل الانبعاثات المضرة للبيئة.

وسيتم إهداء الدراجات لـ 2000 فائز في مسابقة ستعلن وزارة البيئة عن شروطها وفروعها عبر وسائل الإعلام المختلفة، وعبر صفحات الوزارة بمواقع التواصل الاجتماعي خلال أيام، وستتاح المشاركة في المسابقة لجميع الفئات العمرية.

ويهدف البروتوكول بين الوزارة والشركة، إلى دعم جهود الحد من آثار التغيرات المناخية، ورفع الوعي البيئى لدى كل فئات المجتمع.

ويعد هذا التعاون بين وزارة البيئة وشركة «سانوفي»، هو التعاون الأول كشركة متخصصة فى مجال الرعاية الصحية.

ماهو مؤتمر المناخ cop27

وتستضيف مصر رسميا مؤتمر الأطراف لاتفاقية الأمم المتحدة لتغير المناخ القادم «COP27»، وهو قمة سنوية تحضرها 197 دولة من أجل مناقشة تغير المناخ، وما الذي تفعله هذه البلدان، والعالم أجمع، من أجل مواجهة هذه المشكلة ومعالجتها.

ويقام المؤتمر بمدينة شرم الشيخ في 2022، وذلك بعد أن تم إعلان اختيار مصر لاستضافة الدورة القادمة من المؤتمر خلال مؤتمر غلاسكو.

ووصفت الوزارة استضافة شرم الشيخ للمؤتمر، بأنه «فصل جديد من ريادة مصر في قيادة المنطقة في العمل المناخي إلى توحيد جهود العالم في مواجهة آثار تغير المناخ».