مصري في أمريكا: «محدش من الجالية تضرر من الأعاصير.. وبننزل ملاجئ تحت الأرض»

كشف نشأت جرجس، أحد أفراد الجالية المصرية في ولاية تينيسي الأمريكية، اليوم، أضرار الأعاصير التي ضربت ست ولايات أمريكية، مشيرا إلى أن تأثيراتها في تينيسي ليست كبيرة، ولم تتجاوز الوفيات 4 أشخاص، موضحًا أن الضرر الأكبر كان في ولاية كنتاكي، نافيًا تعرض أبناء الجالية المصرية للمخاطر الخاصة بالأعاصير، متابعا: «معرفش حد مصري تضرر من أعاصير ولاية تينيسي».

حدوث 80 إعصارا في ساعات قليلة

وأضاف «جرجس»، خلال مداخلة هاتفية في برنامج «كلمة أخيرة»، مع الإعلامية لميس الحديدي، على شاشة «ON»، أنه بالرغم من تعود سكان الولايات المتحدة الأمريكية على الأعاصير، إلا أن ما حدث عبارة عن 80 إعصارا حدثوا في ساعات قليلة، مستطردا: «متعودين على الأعاصير ولكن اللي حصل نحو 80 إعصار ورا بعض، كان هناك 100 شخص في مصنع سقط وقت الإعصار وأنقذوا منهم 40 فقط».

كما كشف مكان تواجده وقت حدوث الإعصار، قائلا: «كنا راجعين من الشغل وقت الإعصار، وفي الحالات اللي زي دي بندخل مكان ضيق زي الحمامات أو مخابئ تحت الأرض، أنا عايش في الولايات المتحدة منذ 17 سنة، وهذا أسوأ إعصار».

سرعة الرياح تصل إلى 300 كم في الساعة

فيما قال الكاتب الصحفي عمرو جوهر، في مداخلة بنفس البرنامج، من الولايات المتحدة، إن الأعاصير وصلت سرعة الرياح بها إلى 300 كم في الساعة الواحدة بمسافة 500 كليو متر داخل عمق الولايات، ما أسفر عن تدمير ولاية كنتاكي بأكملها؛ كون معظم المباني بها خشبية، وهو ما سهل عمل الإعصار في تدميرها، وزحف على ست ولايات.

وأشار إلى أن الإعصار أزاح نحو 28 عربة قطار لمسافة 100 متر، وهي قوة رهيبة، موضحًا أن أكثر الولايات تضررًا هي «كنتاكي»، التي شهدت نحو 100 وفاة وتدمير كامل للمدينة.

انقسام الإعلام الأمريكي في تغطية خسائر الأعاصير

وأوضح أن الأعداد الخاصة بالوفيات لا تزال حصيلة أولية للأعاصير، ومن المرجح زيادتها تباعاً في غضون يومين، عندما يشمل حصر الخسائر نطاق أوسع، كما أن النداءات التحذيرية التي أطلقت من قبل الحكومة الأمريكية جاءت متأخرة كثيراً، ما أدى إلى دمار تلك الولايات، مؤكدًا أن الإعلام الأمريكي في تغطيته لخسائر الإعصار منقسم ما بين الإعلام الجمهوري الذي يتبنى وجهة نظر تأخر الحكومة في إنذار سكان الولايات الست، والإعلام الموالي للرئيس الأمريكي جو بايدن الذي يرى أن كل شيء على ما يرام.