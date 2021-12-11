بايدن: الأعاصير التي تضرب وسط أمريكا مأساة تفوق التصور

قال الرئيس الأمريكى جو بايدن ، إن الأعاصير التي تضرب وسط الولايات المتحدة مأساة تفوق التصور وفقا لما ذكرته قناة "العربية" فى نبأ عاجل

واجتاحت 5 ولايات في أمريكا وسط شرق البلاد عواصف شديدة وأعاصير تسببت في مصرع 50 شخصا على الأقل.

وضربت العواصف القوية ولايات كنتاكي وإيلينوي وأركنساس وتينيسي وميسوري وفقا لصحيفة «ذا هيل» الأمريكية على موقعها الإلكتروني.

مصرع عشرات من العاملين في مصنع شموع بولاية كنتاكي

وقال حاكم ولاية كنتاكي آندي بيشآير، إن عشرات من العاملين لقوا مصرعهم في مصنع شموع بولاية كنتاكي، منوها إلى أن عدد الضحايا قد يتجاوز 50 شخصا من بين 110 كانوا في المصنع عندما ضربه الإعصار.

فيما قُتل شخص واحد على الأقل وأصيب 5 آخرون وعلق 20 شخصا فى ولاية أركنساس، بعد أن ضرب الإعصار مركز رعاية، بحسب مارفين داي قاضي مقاطعة كريجهيد.

وشهد أحد مستودعات شركة أمازون الأمريكية في إيلينوي، وقوع عدد من الضحايا بعد أن سقط سقف المستودع وانهارت جدرانه بفعل الإعصار.

ضحايا بسبب انهيار أحد مستودعات شركة أمازون الأمريكية

و قال دين فيلنر المتحدث باسم هيئة إدارة خدمات الطوارئ في تينيسي، إنه تم تأكيد وقوع 3 وفيات في الولاية بسبب حوادث مرتبطة بحالة الطقس.

كما لقي شخص مصرعه وأصيب اثنان آخران جراء انهيار مبنى بفعل العواصف الشديدة في ولاية ميسوري،.