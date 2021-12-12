إقالة مدربي نيجيريا والسودان قبل كأس أمم إفريقيا.. «مجموعة مصر»

أعلن الاتحاد النيجيري لكرة القدم، رحيل الألماني جيرنوت روهر المدير الفني للمنتخب الأول، بشكل رسمي اليوم الأحد، وذلك قبل خوض بطولة كأس الأمم الإفريقية 2021، المقرر إقامتها في الكاميرون بشهر يناير المقبل.

وأصدر الاتحاد النيجيري بيانًا رسميًا عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، أعلن فيه إقالة روهر من تدريب النسور بعد ما تولى تدريب المنتخب لمدة 5 سنوات.

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