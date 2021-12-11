إعلامي أردني: فارق كبير بين منتخبي مصر والأردن لصالح منتخب مصر

قال الإعلامي الأردني محمد كيدان، إن العلاقة التي تجمع بلده ومصر تتسم بالحب: «اللهجة المصري دارجة وكلنا نسمع أم كلثوم في الأردن، لكن المنافسة ستكون حاضرة في الملعب اليوم ضمن منافسات كأس العرب».

فارق كبير بين منتخب مصر والأردن لصالح المنتخب المصري

وأضاف الإعلامي الأردني خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «صباح الخير يا مصر»، المُذاع على القناة الأولى، والفضائية المصرية، من تقديم الإعلاميين محمد الشاذلي وهدير أبو زيد: «أتمنى الفوز للمنتخب الأردني، لكن هناك فارق كبير لصالح المنتخب المصري على المستوى البدني والاستعداد والأسماء المتواجدة، كما يعاني المنتخب الأردني من الغيابات وسيحضر 16 لاعبا فقط للمباراة وحتى لو كانت الدكة كاملة فإن الفارق لصالح مصر».

المنتخب الأردني سيعمل على استغلال كل فرص الهجمات المرتدة

وتابع الإعلامي الأردني، أن عدنان حمد مدرب المنتخب الأردني، سيعمل على استغلال كل الفرص المتاحة في الهجمات المرتدة، وهو ما جعله ينجح في مواجهة السعودية وفلسطين، لكنه فشل أمام المنتخب المغربي: «مصر أفضل على الورق، وهناك عامل مشترك بيننا وهو الجنرال محمود الجوهري، الذي طالب سمو الأمير علي بتكريمه قبل المباراة لأنه أثر كثيرا في الكرة الأردنية، كما أن مسيرته كانت حافلة مع الأهلي والزمالك والمنتخب المصري».

الجوهري غيّر الفكر الكروي الأردني

وأشار الإعلامي الأردني، إلى أن الجوهري غيّر الفكر الكروي الأردني: «وصلنا لمرحلة متقدمة، وكنا في الثلاثينيات في التصنيف الدولي للفيفا، ولعبنا الدور ربع النهائي وخرجنا بركلات ترجيح غريبة أمام اليابان، وبالتالي فإنه كان صاحب فضل كبير في تغيير العقلية الأردنية على مستوى ممارسة كرة القدم».