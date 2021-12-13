عميد حقوق المنيا: الجرائم الإلكترونية طورت عمل «الرقابة الإدارية»

قال الدكتور حسن سند، عميد كلية الحقوق بالمنيا، إن ظهور الجرائم الإلكترونية ساعد على تطور عمل هيئة الرقابة الإدارية، وتم إضافة قانون لها عام 2014 لتحقيق استقلالها المالي والإداري.

وأضاف «سند» خلال استضافته ببرنامج «مساء DMC»، المذاع على فضائية «DMC»، وتقدمه الإعلامية إنجي القاضي، أن مصر دولة جادة في محاربة الفساد، والمواد من 215 إلى 221، تضم القوانين الخاصة بإنشاء الجهات الرقابية واستقلالها وطريقة عملها لمحاربة الفساد، مؤكدا أن هذه القوانين توضح أن أجهزة محاربة الفساد لها مطلق الأمور، وتم تهيئة القانون لمحاربة الفساد، موضحا أن هيئة الرقابة الإدارية تم إنشاؤها عام 1964 بقانون 1954، وهي هيئة عتيقة وراسخة وتعمل بشكل متطور منذ إنشائها.

لا يوجد دولة تقضي على الفساد كليا

ومن جانبه، قال الدكتور صبري الجندي، مستشار وزير التنمية المحلية الأسبق، إنه ليس هناك أي دولة في العالم مهما كان تقدمها تستطيع القضاء على الفساد بشكل كامل، ولكن الممكن تنفيذه وتحقيقه على أرض الواقع هو تحجيم الفساد، ومنع فرص انتشاره بالمجتمع، مضيفًا: «مفيش فاسد إلا ووراه فاسد تاني، ومفيش مفسد إلا وقدامه فاسد».

التكنولوجيا تعمل على تقليل الفساد

وأوضح «الجندي»، أن إعلان مصر الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد، أكبر مثال واضح على عمل مصر لتحجيم الفساد والفاسدين، مبينا أن بعض الموظفين الحاليين الحاليين يرددون عبارة السيستم واقع، ما يدفع المواطنين إلى اللجوء للفاسدين أو نصف الفاسدين، مبينا أن الدولة تسعى إلى إدخال التكنولوجيا لتحجيم الفساد عن طريق توفير الخدمات من خلال الإنترنت.