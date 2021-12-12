«الوطن» داخل مقر مؤتمر مكافحة الفساد قبل انطلاقه غدا بشرم الشيخ «صور»

التقطت كاميرا «الوطن» صورًا من داخل قاعة المؤتمرات الدولية بمدينة شرم الشيخ قبل انطلاق مؤتمر مكافحة الفساد الذي من المقرر أن يفتتح غدا أولى جلساته بحضور الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، وبمشاركة نحو 160 دولة على مستوى العالم.

وضع علامات إرشادية للوفود المشاركة

تزين مدخل قاعة المؤتمرات بأعلام الدول المشاركة، وقام رجال الإعلام بالحصول على التصاريح الخاصة بهم، وقامت الشركة المنظمة بوضع علامات إرشادية للوفود المشاركة من أجل الحصول على تصاريح الحضور.

معرض تراثنا

التقطت عدسة «الوطن» صورا لمعرض تراثنا المقام على هامش مؤتمر مكافحة الفساد حيث جرى إنشاء عدة معارض نظمتها وزارة التضامن الاجتماعي والمجلس القومي للمرأة مزودة بمنتجات ومشغولات التي تعبر التراث المصري والسينائي.

سيارات كهربائية «كوشمان» لنقل الوفود المشاركة

وقامت الشركة المسؤولة عن تنظيم المؤتمر بوضع سيارات كهربائية «كوشمان» أمام القاعة لنقل الوفود المشاركة في المؤتمر من الفنادق الموجودة بالقرب من القاعة الرئيسية.

كتيبات عن المعالم السياحية

قال اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء في تصريح خاص لـ«الوطن»، إن هيئة تنشيط السياحة أقامت جناحا خاصا لها بقاعة المؤتمرات وجرى تزويده بكتيبات بلغات عدة سوف توزع على الوفود المشاركة، بالإضافة إلى أنه جرى تجهيز هدايا مقدمة من المحافظة والسياحة مزودة ببعض المعلومات حول شرم الشيخ والمدن السياحية في المحافظة والمدن التاريخية.

يذكر أن مؤتمر مكافحة الفساد سوف تنطلق فعالياته صباح غدا الاثنين بمشاركة عدد كبير من الدول العربية والأجنبية، في دورته التاسعة ولمدة خمس أيام.