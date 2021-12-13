أستاذ طب بيطري: كورونا موجود في الحيوانات.. و6 أنواع منه تصيب الدجاج

قال الدكتور مصطفى فايز، أستاذ الطب البيطري بجامعة قناة السويس، إن فيروس كورونا موجود لدى الحيوانات منذ فترة طويلة، وهناك من 5 لـ 6 أنواع من فيروس كورونا في الدجاج، ويمكن أن تتحور بين الدجاج لكن لا يمكن أن تنتقل من الدجاج لحيوان آخر.

هناك كورونا للقرود وكورونا للكلاب

وأضاف «فايز»، خلال لقاء ببرنامج «من مصر»، المذاع على شاشة قناة «cbc»، ويقدمه الإعلامي عمرو خليل، الأحد، «الفيروسات متخصصة، فهناك كورونا للقرود وكورونا للقطط وكورونا للكلاب وكورونا للفراخ».

كورونا لا يجتاز حاجز النوع

وأوضح أن فيروس كورونا لا يجتاز حاجز النوع بين البشر والحيوانات، ومن الصعب تحور فيروس كورونا بين الحيوانات، كما أن الإنفلونزا لا تنتقل من الطيور إلى الإنسان.

كورونا الكلاب معروفة منذ 1960

وأشار أستاذ الطب البيطري بجامعة قناة السويس، إلى أن فيروس كورونا من العائلات التاجية، وكورونا الخاصة بالكلاب معروفة منذ 1960، كما أن كورونا الخاصة بالدجاج معروفة منذ فترة طويلة.

وكان فيروس كورونا أصاب عدد من الحيوانات في الخارج، حيث تم مؤخرا الإعلان عن إصابة 2 من أفراس النهر في حديقة حيوان في بلجيكا بفيروس كورونا، كما أصاب الفيروس عددا من الغزلان البرية في كندا.

وأعلن مسؤولو حديقة الحيوان في مدينة واشنطن الأمريكية، عن تعافي مجموعة من الأسود والنمور، بعد إصابتهم بـ فيروس كورونا، وقال الأطباء البيطريون إن الأسود والنمور في حديقة حيوان سميثسونيان الوطنية في واشنطن، في حالة تحسن بعد الإصابة بـ فيروس كورونا الأسبوع الماضي.

ولا تعد هذه الحادثة الأولى التي تنتقل فيها عدوى فيروس كورونا إلى الحيوانات في الحدائق الأمريكية، حيث أصيب منذ شهرين، نمر ثلجي في حديقة حيوانات سان دييجو بولاية كاليفورنيا الأمريكية بـ فيروس كورونا.