«الأطباء»: حل مشاكل أسر شهداء كورونا.. منها سرعة صرف المعاش

اجتمع وفد النقابة العامة للأطباء، برئاسة الكتور حسين خيري نقيب الأطباء، اليوم، مع اللواء جمال عوض رئيس الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، والمختصين من قيادات الهيئة؛ لبحث مشاكل صرف معاش الوفاة الإصابية لشهداء كورونا، وكذلك العمل على سرعة صرف الحقوق التأمينية لأسر الشهداء.

قرارات الأطباء بشأن أسر شهداء كورونا

وقال الدكتور إبراهيم الزيات عضو مجلس النقابة العامة للأطباء، إن الاجتماع اتسم بالإيجابية، وأسفرت المناقشات عن القرارت الآتية:

1- الاتفاق على إجراءات صرف المعاش لشهداء كورونا، وتضمنت تحديد المستندات المطلوبة لصرف المعاش وتبسيطها، مثل اعتماد بطاقة الوصف الوظيفي للطبيب الشهيد بدلا من التقرير الإداري من جهة العمل، واعتماد إخطار وقوع الإصابة سواء بالنموذج القديم أو الحديث، والتنبيه على مناطق ومكاتب الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي بالتنفيذ الفوري لتلك الإجراءات.

2- العمل على سرعة صرف المعاش للوفاة الإصابية.

3- احتساب وفاة الطبيب على المعاش بسبب الإصابة بكورونا وفاة إصابية، طالما أنه توجد علاقة عمل بينه وبين المنشأة التي تقدم الرعاية الصحية، وتتولى جهة العمل سداد اشتراكات التأمين ضد إصابة العمل.

4- تتولى اللجنة الطبية تسليم الملف الإصابي إلى جهة العمل أو المنطقة أو المكتب التأميني؛ للعمل على سرعة اتخاذ الإجراءات اللازمة لصرف مستحقات أسر شهداء الأطباء، مع تحديد المسئول الذي يتم التواصل معه لسرعة حل المشاكل العارضة.

ومن جانبه، أضاف الدكتور أيمن سالم، أمين عام نقابة أطباء مصر، أن وفد النقابة شكر اللواء جمال عوض رئيس الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، على تفهمه، وسرعة الاستجابة للطلبات والاستعداد المتواصل لحل أي مشكلة مستقبلية.

حل مشكلات أسر الشهداء

ومن جانبه، أكد الدكتور حسين خيري نقيب الأطباء، أن حقوق شهداء الأطباء وأسرهم على رأس أولويات اهتمامات مجلس النقابة، وأضاف أن اللجنة الاجتماعية بالنقابة على تواصل مستمر مع أسر الشهداء، وتتابع إسهامات هذا الاجتماع في حل مشاكلهم بالهيئة القومية للتأمين الاجتماعي.

يذكر أن نقيب الأطباء، خاطب رئيس الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي؛ لتحديد موعد للاجتماع؛ لبحث مشاكل أسر شهداء الأطباء، الذي تحدد له اليوم.