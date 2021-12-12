ألمانيا تبدأ تطعيم الأطفال بين 5 و11 عاما ضد كورونا في عدد من الولايات

قال مسؤولو الصحة، فى العاصمة الألمانية برلين اليوم، إن الأطفال من سن 5 إلى 11 عاما، سيكون بإمكانهم الحصول على اللقاح الواقي من فيروس كورونا هذا الأسبوع، وبهذه الخطوة تنضم برلين إلى ولايات ألمانية أخرى في تطعيم الأطفال الصغار.

وسيكون بإمكان هذه الفئة العمرية، الحصول على الجرعة الأولى من لقاح فايزر بيونتك في مراكز التطعيم في برلين، بالمدارس وعيادات الأطباء، وحتى في متحف التاريخ الطبيعي بالمدينة وفقا لوكالة أسوشيتد برس.

تطعيم الأطفال فى برلين ضد كورونا

يأتي ذلك بعد أيام من إعلان اللجنة الاستشارية المستقلة للتطعيم في ألمانيا يوم الخميس توصيتها بتطعيم الأطفال في هذه الفئة العمرية الذين يعانون من أمراض، أو الأطفال الذين هم على اتصال وثيق بأشخاص عرضة للخطر.

وأوضحت اللجنة إن الأطفال في هذه الفئة ينبغي أن يحصلوا على جرعتين من لقاح فايزر بينهما فاصل زمني يتراوح بين ثلاثة وستة أسابيع.

وأضافت اللجنة التي تعرف بمختصرها الألماني «ستيكو»، أن الأطفال الصغار غير المصابين بأمراض أخرى سابقة يمكنهم الحصول على اللقاح إذا كانت هناك رغبة في ذلك، وهي خطوة لا ترقى إلى النصيحة بأن تحصل كل هذه الفئة العمرية على اللقاح.

وضغط كبار المسؤولين في الحكومة الألمانية من اجل توفير اللقاح للأطفال الأصغر سنا في جميع أنحاء البلاد.

ضغوط لتوفير لقاح كورونا للأطفال فى جميع أنحاء ألمانيا

وقالت وزيرة الأسرة الجديدة آنه شبيغل لمجموعة «فونكه» الإعلامية، في مقابلة نشرت الأحد، بالنسبة للعديد من الأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين خمسة واحد عشر عامًا وعائلاتهم، يعد هذا مصدر ارتياح كبيرًا.

ومن المقرر أن توفر ولايات ألمانية أخرى، بما فيها شمال الراين وستفاليا وهامبورج وبافاريا، جرعات اللقاح لهذه الفئة العمرية خلال الأيام المقبلة.