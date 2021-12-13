طهران: لم نتلق أي مقترحات من الأطراف الغربية بشأن الاتفاق النووي

قال كبير مفاوضي إيران، في محادثات فيينا، علي باقري كني، إن بلاده ستواصل التفاوض مع أطراف الاتفاق النووي للتوصل إلى حل، مشيرا إلى أن طهران لم تتلق أي مقترحات أو مبادرات من الأطراف الغربية بشأن الاتفاق النووي.

وأكد «كني»، بعد مشاورات مع الطرفين الروسي والصيني، أن بلاده ستواصل العمل من أجل التوصل إلى صفقة جيدة، مضيفا في تغريدة، إنه أجرى لقاء بناء ومثمرا مع كبيري المفاوضين الروسي والصيني.

«كني»: هناك خلافات عديدة في محادثات فيينا بشأن رفع العقوبات

وأضاف أن بلاده قدمت رؤى مختلفة بناء على تعديلات ومقترحات من جانبها، واوضح المسؤول الإيراني، ان هناك خلافات عديدة في محادثات فيينا بشأن رفع العقوبات والإجراءات النووية.

بدورها، قالت قناة «العربية» الإخبارية، إن اجتماعا غير رسمي لأطراف الاتفاق النووي، انعقد في فيينا من دون إيران. وكان وزراء خارجية دول مجموعة الـ7، «الولايات المتحدة-ألمانيا-فرنسا-بريطانيا-اليابان-إيطاليا-كندا»، قالوا في نهاية اجتماعهم في «ليفربول» الإنجليزية، أمس الأحد، إن على طهران وقف تصعيدها النووي.

من جانبه، انتقد كبير الجمهوريين في لجنة العلاقات الخارجية بمجلس «الشيوخ» الأمريكي، جيم ريش، مشاركة إدارة الرئيس جو بايدن في الجولة الـ7 من المفاوضات النووية مع إيران في فيينا، وقال إن المحادثات بمثابة مضيعة للوقت، وفقا لما ذكرته شبكة «سكاي نيوز» الإخبارية.

وتساءل «ريش»، خلال مقابلة تلفزيونية مع شبكة «فوكس نيوز» الاخبارية الامريكية، عن سبب قبول بلاده بالتفاوض غير المباشر، بينما يجلس الروس والصينيون والأوروبيون على الطاولة مع الإيرانيين.

نشاط بقاعدة الإمام الخميني الفضائية جنوب شرقي العاصمة «طهران»

بدورها، كشفت صور أقمار صناعية، أن إيران ربما تستعد لإطلاق صاروخ نحو الفضاء، وأظهرت صور الأقمار الصناعية التي التقطتها شركة «بلانيت لابز إنك»، امس الاول السبت، نشاطا بقاعدة الإمام الخميني الفضائية في السهوب الصحراوية بمحافظة سمنان جنوب شرقي العاصمة «طهران»، وفقا لما ذكرته وكالة أنباء «أسوشيتد برس» الأمريكية.

اقتصاديا، نفت السلطات الإيرانية، أمس الأحد، أنباء متداولة عن تصدير بلادها بعض البضائع إلى الدول المجاورة، ووصف رئيس البلاد، إبراهيم رئيسي، هذه الأنباء بـ الكاذبة، وفقا لما ذكرته شبكة «روسيا اليوم» الإخبارية الروسية.

وأضاف «رئيسي»، أن بلاده لديها مشاكل اقتصادية واجتماعية وثقافية كبيرة، وشدد الرئيس الإيراني، على أن الخط الأحمر لـ بلاده هو نقص الميزانية والاستدانة من البنوك.

وتابع رئيسي قائلا، إن مشروع ميزانية العام المقبل لـ إيران، يستهدف نموا قدره 8%، فيما أشارعضو لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية في البرلمان الإيراني، مجتبى ذوالنوري، إلى ان مبيعات بلاده الحالية من النفط بلغت 1.2 مليون برميل یومیا.